"Amare e regolarsi": due incontri per gli adolescenti a Saluzzo

Venerdì 8 e 15 marzo, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la sala dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo (Salita al Castello 26), si svolgerà un ciclo di due incontri dedicato agli adolescenti dai 14 ai 18 anni dal titolo “Amare e regolarsi”, a cura della dott.ssa Isabella Bodino del centro di salute e benessere Mirya di Cuneo.

“È necessario smontare quel tabù che troppo spesso porta a pensare che, se educhiamo i ragazzi alla sessualità rischiamo di spingerli ad approcciarsi con troppo anticipo alle prime esperienze sessuali mentre è esattamente il contrario. Più sono formati e preparati a conoscere se stessi e gli altri, più rifletteranno, e sentiranno, quando arriverà il momento e il contesto adatto”. Con queste parole la presidente di Mirya, in occasione della presentazione di incontri che hanno riscosso molto interesse e una grande partecipazione di iscritti anche a Cuneo, lo scorso dicembre, presso il Rondò dei Talenti della Fondazione CRC.

Occasioni preziose per affrontare le domande e i dubbi che l’adolescenza porta con sé. Un aiuto per ragazzi e ragazze per comprendere meglio le proprie emozioni e avere gli strumenti giusti per costruire relazioni sane ed equilibrate.

Il primo appuntamento, in programma per domani venerdì 8 marzo dalle ore 17.00, si concentrerà sul tema del corpo e della sessualità durante il cambiamento. In un ambiente sicuro e accogliente i partecipanti potranno discutere di questi argomenti importanti e spesso delicati. Il secondo appuntamento sarà venerdì 15 marzo allo stesso orario.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria (w.app 351/9038507)

Per maggiori info, www.mirya.it