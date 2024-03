Tarantasca, nuovi corsi per l’utilizzo dei Dae e delle principali manovre salvavita

Il Comune di Tarantasca prosegue il progetto dal nome “Tarantasca, ti abbiamo a cuore”, iniziato lo scorso anno con l’installazione di due nuove postazioni salva-vita e l’organizzazione di due corsi di formazione BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) aperti a tutta la popolazione per l’utilizzo e l’apprendimento delle principali manovre di salvataggio e rianimazione, in collaborazione con la Croce Rossa di Busca. Nel mese di aprile 2024 si terranno due nuovi corsi aperti a tutti i cittadini maggiorenni che vogliano apprendere le principali manovre salvavita e l’utilizzo dei DAE.

“Il progetto “Tarantasca, ti abbiamo a cuore” – spiega l’Amministrazione Comunale – ha avuto un ottimo successo lo scorso anno con numerose adesioni e altrettanti cittadini che non hanno potuto partecipare a causa del raggiungimento della capienza massima dei corsi. Con queste due nuove giornate continuiamo il percorso nato lo scorso anno dando nuovamente la possibilità a tutti di poter partecipare ai corsi e perseguendo l’obiettivo di ampliare sul territorio la rete dei dispositivi salva-vita. Invitiamo vivamente tutti a partecipare perché la maggior parte della popolazione sia abilitata in questo servizio”.

I corsi, tenuti dalla Croce Rossa di Busca, si terranno di sabato per poter facilitare la maggior parte della popolazione di partecipare, avranno una durata di 4 ore e avranno una capienza massima di 20 iscritti ciascuno. Ognuno pertanto può iscriversi ad una delle due mezze giornate organizzate ed ottenere l’abilitazione dopo aver partecipato alla lezione teorico-pratica. Successivamente nelle settimane successive verranno rilasciati ai partecipanti gli attestati di partecipazione e i tesserini BLS-D abilitanti. Il costo simbolico pro-capite è di 30 euro comprendete tutte le spese di gestione dei corsi e del rilascio dei tesserini.

I corsi si terranno:

- sabato 6 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il Salone Polivalente di San Chiaffredo in Via Don Agnese n.13;

- sabato 13 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Salone Polivalente di Tarantasca in Piazza Fratelli Giordana.

Per potersi iscrivere è necessario compilare il modulo di adesione disponibile sul sito web del comune e trasmetterlo via mail a segreteria@comune.tarantasca.cn.it oppure consegnandolo cartaceo in segreteria al piano primo entro e non oltre il giorno 26/03/2024. Se il numero di adesioni dovesse superare la capienza dei corsi sarà cura del Comune procedere con l’organizzazione di nuove lezioni e giornate dedicate.