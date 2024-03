Rinasce il MUT - Marguareis Ultra Tour, il "giro del Marguareis" di corsa

Dopo alcuni anni di stop, rinasce il giro del Marguareis in versione trail runnig con la nuova organizzazione dell’Associazione Team Marguareis ASD, sotto l’egida della FIDAL Piemonte ed in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime.



Esso si articolerà in diverse tipologie di prove:

- il “Giro del Marguareis (GM)”, gara regina competitiva di oltre 50 km e 3000 mt di dislivello positivo (valevole per il Campionato Provinciale FIDAL Trail Lungo; UTMB Index 50M e 3 punti ITRA): si svolgerà sul meraviglioso itinerario del giro del Marguareis, percorso amato da molti trail runners, passando per i 5 rifugi del Parco, attraversando le valli Pesio, Ellero e Tanaro e toccando i territori comunali di Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Ormea e Briga Alta.



Gli atleti partiranno dalla Certosa di Pesio, dirigendosi verso il rifugio Garelli lungo il Vallone di Serpentera, raggiungeranno la Valle Ellero e il Rifugio Mondovì nella splendida conca di Pian Marchisa; successivamente passeranno per la Valle Tanaro e il magico borgo di Carnino e risaliranno la gola della Chiusetta fino al rifugio don Barbera. Da qui ancora 19 km di fatica nel paesaggio lunare della Conca delle Carsene, per poi scendere lungo il sentiero militare denominato “l’Alta Via del Duca”, fino a raggiungere l’arrivo al Pian delle Gorre;



- il “Trail del Duca (TD)”, itinerario competitivo di 19 km e 1300 mt di dislivello positivo (UTMB Index 20M e 1 punto ITRA), con partenza ed arrivo al Pian delle Gorre: prevede il passaggio al rifugio Garelli, attraverso il laghetto del Marguareis, la risalita del vallone del Marguareis fino al Colle del Prel e il ricongiungimento con il percorso lungo;



- la “Camminata Pian delle Gorre (CPG)”, non competitiva: si svolgerà attorno a Pian delle Gorre, in collaborazione con l’Associazione ONLUS Autismo Help, per sensibilizzare i partecipanti al problema della Sindrome dello Spettro Autistico e al rispetto ambientale attraverso un’operazione di raccolta di rifiuti organizzata dall’Ente Parco;



- il “Giro del Marguareis Kids Trail (GM Kids)”, gara non competitiva al Pian delle Gorre, in cui potranno cimentarsi i piccoli atleti e per la quale sono previsti premi per tutti;



La giornata dell’8 giugno, ricca di sport ed eventi, verrà realizzata grazie alla collaborazione ed il patrocinio degli Enti Pubblici del territorio, ovvero il Parco Naturale del Marguareis, i Comuni di Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Ormea e Briga Alta; il GSD Valtanaro, lo Sci Club Tre Rifugi CAI Mondovì; le Associazioni di Volontariato, quali il Soccorso Alpino e Speleologico, l’Associazione Nazionale Alpini di Chiusa di Pesio, le Protezioni Civili, le Associazioni A.I.B., l’Associazione Autismo Help Cuneo; la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana, l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito Italiano.