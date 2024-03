Via alle iscrizioni per il ritorno della Barbaresco-Barolo 50k Trail

Si sono aperte le iscrizioni all'atteso ritorno della Barbaresco-Barolo 50k Trail, in programma domenica 2 giugno 2024. La gara, già disputata in passato, ritorna, vista l'unicità e la bellezza del percorso, richiestissima dagli appassionati che amano percorrere le lunghe distanze, in contesti outdoor e non privi di difficoltà altimetriche.



Una sfida podistica alle Langhe, quelle più naturali, fatte di sentieri, a tratti aspri e selvaggi, boschetti creste panoramiche, colline, saliscendi e ovviamente cru e vigne territori patrimonio dell'umanità Unesco.



Il tracciato misura cinquanta chilometri e coinvolge ben quattordici comuni; parte da Barbaresco e arriva a Barolo (sede della logistica e bus navette) attraversando i comuni di Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Borgomale, Benevello, Lequio Berria, Albaretto Torre, Rodello, Sinio, Serralunga d'Alba, Castiglione Falletto.



L'evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Piemonte, e da tutti i comuni interessati, cosicchè i volontari dell'associazione organizzatrice Triangolo Sport potranno preparare il percorso nei minimi dettagli, proprio come saranno curate l'accoglienza degli atleti e le eccellenze contenute nei pacchi gara.



Sino al 31 marzo è previsto uno sconto sostanziale sulla quota di adesione. E' previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare.

Tutte le informazioni, regolamento, iscrizioni e logistica, si possono trovare sul sito www.triangolosport.it.