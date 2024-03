A Bra si "Canta per un sorriso", una serata di AIDO e AVIS dedicata a musica e allegria

Non si sono ancora spenti i riflettori dello spettacolo "gospel" messo in scena da AIDO ed AVIS Bra (e FIDAS) che nuovamente le due realtà legate al "dono dato" hanno raccolto l'invito di altrettanti due artisti che "giocando" con la musica cercheranno di regalare un sorriso a bimbi meno fortunati.



Il nuovo evento, CANTA PER UN SORRISO, forte del successo ottenuto lo scorso anno, sarà messo in scena a Bra Venerdì 15 Marzo 2024, Centro Polifunzionale G.Arpino ore 20,30 con la regia organizzativa di Roberto Napoli e Marika Gerbaudo, un duo vincente da tempo al fianco delle due associazioni braidesi, che riproporranno una gara di canto aperta a tutti, ma proprio a tutti offrendo un momento di sano svago per una serata "senza pensieri".



La gara, organizzata per portare un sorriso a bimbi nati prematuri o con patologie gravi, metterà "in scena" un susseguirsi frenetico di interpreti di canzoni sull'onda di un format vissuto sul 2023, un utile occasione sì di gareggiare, ma fondamentalmente per regalare un sorriso dove la "parola d'ordine" sarà "divertimento"



Una giuria di esperti decreteranno un vincitore, ma sarà primario l'obbiettivo socialmente utile, un autentico valore aggiunto dell'iniziativa.



Cos'altro aggiungere se non il simpatico detto "provare per credere"!