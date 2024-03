A Frassino laboratori, taglio del nastro e merenda per l’Open Day del Progetto “Varaita Insieme”

Venerdì 8 marzo a partire dalle ore 14.30, presso i nuovissimi spazi da poco recuperati nella sede dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino (Piazza Guglielmo Marconi, 5), avrà luogo l’Open Day del Progetto “Varaita Insieme”, finanziato sui fondi PNRR M5C3 investimento 1.1.1 e finalizzato all’offerta di servizi ai bambini e ai ragazzi, in particolare ai più fragili. Il programma del pomeriggio prevede alle 14.30 due laboratori rivolti ai ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado (giocoleria e fil di ferro) e un laboratorio (Snoezelen) per i bambini/e della scuola primaria.



Tutti i laboratori sono gratuiti, chi è interessato a partecipare deve iscriversi entro lunedì 4 marzo telefonando allo 0175/978321, scrivendo una mail a info@unionevallevaraita.it o compilando il Google Moduli https://shorturl.at/abDV4. Alle 16.30 avrà luogo il simbolico taglio del nastro che inaugura i nuovi locali a cui farà seguito un momento di festa con merenda offerta a tutti i partecipanti.



Il laboratorio di giocoleria propone una sperimentazione sulla concentrazione necessaria per utilizzare strumenti base come palline, clave e cerchietti. I partecipanti scopriranno come si può giocare con due, tre o quattro palline, oppure come gestire le clave che girano su loro stesse.



Il laboratorio fil di ferro, invece, sarà basato sulla tecnica del Wire, che arrotolando il fil di ferro su stesso consente di costruire piccoli oggetti come anelli, braccialetti e orecchini. Il primo manufatto che i partecipanti proveranno a realizzare sarà un segnalibro.



Il laboratorio Snoezelen, infine, si base su una serie di attività multisensoriali all’interno della nuova Stanza Snoezelen. Partendo dal presupposto che i cinque sensi sono alla base della conoscenza del mondo per i bambini, il laboratorio introdurrà stimoli di diverso tipo per aiutarli a sentire il proprio corpo e a entrare in una dimensione di ascolto e di benessere.



“Con questo Open Day a Frassino non soltanto presentiamo i locali dell’Unione Montana ora adibiti a centro diurno per disabili ma organizziamo una vera e propria festa di primavera con laboratori didattici per bambini e una merenda per tutti coloro che vorranno, con l’intento di far sapere alla valle cosa si sta facendo nell’ambito del Progetto ‘Varaita Insieme’ – spiega Silvano Dovetta, Presidente Unione Montana Valle Varaita - . Questo progetto è particolarmente significativo per la nostra valle perché tocca il comparto del sociale ed è un vero e proprio aiuto alla montagna e alle famiglie che ci vivono: con le azioni progettate con i partner del progetto, che l’Unione Europea ha ritenuto meritevoli di essere finanziate per intero, stiamo fornendo nuovi servizi di qualità a scuole e famiglie".



Il Progetto “Varaita Insieme” propone una strategia di sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni di area interna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire luoghi, tempi e occasioni di incontro inclusivo in zone di alta montagna scarsamente popolate, a rischio di marginalizzazione e lontane dai centri urbani. Il progetto vede protagoniste le cooperative “Armonia”, “Caracol”, “Il Ramo”, “Insieme a Voi” e “La Fabbrica dei Suoni”.