Caffè Letterario di Bra: aspettando la Festa della donna con “Siamo rimaste nude nello specchio”

Parlare dell’universo femminile non è facile. Ma si può tentare? Ci si può abbandonare alla scrittura in modo che qualcosa di intimo, potente e feroce venga fuori? Emilia Testa in “Siamo rimaste nude nello specchio” (Giovane Holden Edizioni) ci ha provato, con coraggio, attraverso la storia di cinque donne (anche se, a ben guardare, sono molte di più), che lottano, si scoprono, si negano, affondano, vivono.



Il filo rosso delle cinque storie che compongono la silloge “Siamo rimaste nude nello specchio” è ascrivibile a un cammino, diradato e faticoso, nel mondo femminile, nei sentimenti, nella scoperta dell’amore. In ognuna delle cinque protagoniste, il cui nome dà il titolo ai rispettivi racconti, domina la solitudine, a volte evidente, altre volte camuffata in un controcanto cinico fatto di disincanto. L’incontro con un’altra donna diviene speranza di rinascita, sempre. Anche quando l’amore è quella nota disturbante, inattesa, che irride al nostro io indistruttibile e non lascia alternative al vivere.



È interessante scoprire queste donne, soprattutto perché la penna dell’autrice è poetica, ma sa essere affilata e pungente quando occorre. Una scrittura piena, quella di Emilia Testa, che si arricchisce di rimandi e di citazioni che aprono uno spiraglio anche sull’anima di chi scrive, che si libera in quegli stralci, mostrandosi tra le righe.



Le storie di “Siamo rimaste nude nello specchio” raccontano di amori a senso unico, amori ossessivi, amori sbagliati, amori rincorsi, amori perduti. Ma sono narrati anche l’amicizia, i legami familiari, le aspettative, i desideri (o la loro scoperta), con diverse sfumature di colore, ma sempre con qualche traccia di disagio, di mancanza totale di comprensione. E alla fine della lettura viene da chiedersi: quanta strada c’è tra il voler essere amate e il desiderio di essere capite? Di essere volute per chi siamo? E a questa domanda se n’è aggiunta inevitabilmente un’altra: ma sappiamo essere davvero noi stesse?



La ricerca compiuta dall’autrice parte, probabilmente, da domande simili, che diventano un circolo vizioso di punti interrogativi spesso inevasi, per quanto ci sforziamo di rispondere. Ma essere stimolati, anche attraverso parole così ricche di senso, è sempre un bel viaggio.