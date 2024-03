Calypso è lo "skin lab" di Ylenia e Alessia specializzato nella cura della pelle del viso

Ylenia Magnaldi e Alessia Chiapale sono le due giovani estetiste titolari di Calypso, centro estetico specializzato nella cura e nei trattamenti del viso. Lavorano insieme dal 2021. Fino alla metà dello scorso anno erano a Caraglio, poi si sono spostate a Cuneo, in corso Nizza 16, dove hanno aperto questo "skin lab" ad alta specializzazione... manuale.

Sì, perché nel mare di trattamenti e macchinari esistenti, loro hanno scelto di lavorare solo con le mani. "Siamo convinte che solo toccando un viso, sentendo la pelle di chi si affida a noi, possiamo davvero capire come trattarla. Oltre al fatto che alle clienti piace essere massaggiate, perché il trattamento diventa una coccola a 360 gradi", spiegano.

Tutto parte da un presupposto: la personalizzazione. "Ogni donna ha esigenze diverse, una storia diversa. C'è chi ha assunto farmaci, chi ha macchie, chi ha la pelle secca o grassa, chi fuma, chi prende tanto sole. Pelli diverse ed esigenze diverse, che noi valutiamo in un primo incontro di consulenza, per poi decidere il trattamento. Grazie anche ai prodotti che usiamo, sui quali ci formiamo continuamente, i risultati ci sono. Certo, i miracoli non esistono, ma i trattamenti mirati e personalizzati funzionano", spiega Ylenia.

Dopo aver lavorato come estetiste, si sono specializzate diventando "dermotecnologhe", capaci di trattare ogni tipo di pelle in modo mirato, senza rinunciare all'aspetto del relax. La loro missione è quella di diventare un punto di riferimento per la cura del viso. "Trattiamo davvero ogni tipo di pelle e di problema, senza ovviamente sostituirci al dermatologo, che è un medico. Anzi, siamo noi le prime ad indirizzare le clienti, quando capiamo di non poter aiutare chi si rivolge a noi", specifica Alessia. "Ma per acne, rughe, macchie, couperose, rosacea o anche solo per la pelle spenta o secca, noi possiamo intervenire. La nostra risposta sono la cosmesi e il massaggio personalizzato".

Dove trovarle? Calypso è in corso Nizza 16; per informazioni e appuntamenti il centro è sui principali social e contattabile al 3518353292.