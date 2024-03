Corsa campestre: vola alto il dronerese Lorenzo Gallo ad Acqui Terme

A partecipare erano circa una settantina giovani atleti. Grandi emozioni mercoledì, 6 marzo, ad Acqui Terme per la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre.



Sul podio anche un giovane della nostra provincia: è il dronerese Lorenzo Gallo, che frequenta la terza media presso l’Istituto Comprensivo di Dronero.



Per lui un secondo e meritatissimo posto nella categoria Cadetti. Primo e terzo posto, invece, per due studenti di Verbania.



Il fango insidioso presente sul percorso non l’ha scoraggiato, concentrato e tenace ha raggiunto l’ottimo risultato. Al termine della gara, un gesto molto significativo: Lorenzo infatti è andato immediatamente a congratularsi con il vincitore, distinguendosi non soltanto per le ottime qualità atletiche, ma anche per i suoi alti valori sportivi.



Orgogliosi, la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola e i docenti Elena Salomone e Matteo Renda commentano così il risultato raggiunto da Lorenzo: “Questo nostro alunno è davvero un esempio e non solo per il risultato c ha raggiunto. Sa conciliare perfettamente i molti impegni della scuola e dello sport senza dimenticarsi di coltivare la lealtà e il rispetto per gli avversari.”



Una foto ricordo ed una straordinaria emozione resteranno per sempre nel cuore per questo giovane atleta.