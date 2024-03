A Mondovì la rassegna "Diari di donna": quattro appuntamenti dedicati alla prevenzione e al benessere femminile

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì, in collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis, è lieta di annunciare l’avvio del progetto "Diari di Donne – Convegni sul Benessere Femminile".

Un percorso, quello proposto, suddiviso in 4 appuntamenti volti a sensibilizzare e informare le cittadine monregalesi su aspetti e tappe caratterizzanti la vita di ogni donna. I convegni tratteranno argomenti quali il percorso nascita, il Papilloma Virus, la Sintomatologia Uroginecologica (Incontinenza Urinaria) e la menopausa.

Durante ogni incontro le Dottoresse, i Dottori e le ostetriche della ASL CN1 offriranno una visione esaustiva dell’argomento in agenda, fornendo un quadro completo sugli approcci preventivi, terapeutici e sulle più recenti tecniche di intervento.

Gli incontri si terranno presso la Sala Scimè (Mondovì, C.so Statuto 11/d) dalle ore 17.30 e seguiranno il seguente calendario: venerdì 22 marzo “Non si nasce sotto il cavolo!” giornata in cui verrà affrontato il percorso nascita e il ruolo delle ostetriche; mercoledì 3 aprile verrà trattato l’argomento “Sintomatologia Uroginecologica” con approfondimenti sulle prospettive diagnostico/terapeutiche; venerdì 10 maggio vede in agenda “Papilloma Virus: epidemiologia, screening e trattamenti”. La serie di incontri si concluderà venerdì 24 maggio affrontando il topic: “Menopausa: consapevole rinascita”, una serie di accorgimenti e strategie per gestire questo cambiamento con efficacia”.

Al termine di ogni incontro sarà possibile porre delle domande ai relatori.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Mondovì per la loro preziosa collaborazione e dedizione nel preparare questi incontri. - dichiara Marzia Arena, presidente della Consulta Comunale Femminile di Mondovì - "Ringrazio tutti i medici e le ostetriche coinvolte, nonché la primaria del reparto Dott.ssa Alice Peroglio Carus e la coordinatrice delle ostetriche Maurizia Gavotto per il loro impegno straordinario. L'obiettivo principale del progetto è fornire informazioni dettagliate e aggiornate per promuovere la consapevolezza nella gestione della propria salute. Ho sentito il dovere verso le donne che l'anno scorso non sono riuscite a partecipare al convegno sulla Sintomatologia Uroginecologica a causa dell'esaurimento dei posti in sala di riproporre un incontro sull’incontinenza urinaria. Confido che tutti questi convegni possano essere estremamente utili e informativi per le partecipanti, contribuendo a migliorare il benessere e la salute delle donne della nostra comunità".

"Un profondo ringraziamento - aggiungono il sindaco Luca Robaldo e l'assessore alle pari opportunità Francesca Bertazzoli - ai medici e ai professionisti dell’Ospedale di Mondovì per la consueta disponibilità e un’analoga riconoscenza alla Consulta Comunale per l’organizzazione di questi quattro momenti di alta formazione e informazione. Accrescere la conoscenza del proprio corpo per riconoscere patologie e problematiche talvolta sottostimate. Questo, in breve, è l’ambizioso obiettivo del progetto “Diari di Donne”, pensato come strumento di divulgazione e condivisione, ma efficace anche per acuire il benessere individuale e quello collettivo. Quattro appuntamenti gratuiti che concorrono ad avvicinare la scienza, le istituzioni e la comunità femminile monregalese".