Domani, 9 marzo, in molti centri del Cuneese sarà distribuito il ‘pane quotidiano’ di Mai+sole

Anche a Fossano e Genola, così come a Savigliano, Cuneo e in altre città della Granda, domani sabato 9 marzo Mai + Sole scenderà come fa da anni in occasione della festa della donna, nelle piazze di Alba, Bra, Cuneo, Cavallermaggiore, Genola, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Racconigi, Verzuolo, con i banchetti in cui sarà offerto il pane dire che ‘la violenza sulle donne è pane quotidiano’.

Un momento di sensibilizzazione sulla piaga sempre attuale dei maltrattamenti e dei femminicidi che si può realizzare grazie alla generosità delle panetterie cittadine.

L’associazione, presieduta da Adonella Fiorito, offre alla cittadinanza sacchetti di pagnotte fresche ad offerta libera, le risorse ricavate saranno interamente destinate alle attività di sostegno e denuncia.

“L’iniziativa ha preso il via 15 anni fa – spiega Adonella Fiorito – per portare un segno tangibile e far capire che la violenza contro le donne è come il ‘pane quotidiano’. Le volontarie offrono alla cittadinanza sacchetti di pagnotte fresche ad offerta libera, le risorse ricavate saranno interamente destinate alle attività di sostegno e denuncia di Mai+ sole”.

Su ogni sacchetto di pane è scritto il numero del centro antiviolenza 335.1701008.

A Savigliano il banchettò sarà in piazza Santarosa dalle 9 alle 13.