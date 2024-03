“Marzo in Rosa” a Valdieri: sicurezza, cultura e prevenzione sanitaria

Il ricco programma vedrà i seguenti appuntamenti:

- CORSO DI AUTODIFESA PER LE DONNE in collaborazione con il Nucleo Pronto intervento e servizi mirati della Polizia Locale di Cuneo.



SABATO 16 MARZO, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la Palestra comunale, ingresso gratuito previa iscrizione al 3334847603



- SERATA CULTURALE in collaborazione con “Betulla-cucina, letture e altri nutriMenti”.



VENERDI’ 22 MARZO, alle ore 21:00, presso la Biblioteca comunale, in Piazza della Resistenza, Valdieri.



- SERATA DI PREVENZIONE SANITARIA in collaborazione con LILT di Cuneo.



VENERDI’ 29 MARZO, alle ore 20:30, presso il Salone Alberto Bianco, in Piazza Regina Elena, n.30 Valdieri



“Sinergia e unità di intenti hanno permesso di organizzare Marzo in Rosa, iniziativa che pone la figura della Donna al centro” con queste parole il vicesindaco Giraudo Sharon ha commentato gli appuntamenti che si svolgeranno a Valdieri.



“Le tematiche su cui verterà il programma, Sicurezza, Salute e Cultura, sono tre aspetti fondamentali per le donne che vivono e lavorano nell’Italia del 2024” prosegue “Nel nostro Paese, secondo dati Istat, il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Una tematica puntuale che spesso, troppo spesso, è oggetto di cronaca nazionale. A tal proposito è stato pensato un incontro con la Polizia Locale di Cuneo che, attraverso il corso di Autodifesa, potrà fornire conoscenze e competenze per affrontare situazioni di pericolo e difficoltà, aumentando la propria consapevolezza e fiducia. A seguire il tema della Prevenzione Sanitaria. Insieme alla LILT di Cuneo ed ai Medici specialisti, il 29 Marzo si parlerà di Tumore alla Mammella, il cancro più comune tra le donne di tutto il mondo; per il quale, prevenzione e rilevamento precoce sono fondamentali per la sconfitta”.



Aggiunge infine “La serata culturale è stata pensata invece come una SERATA TRA DONNE, dove il contesto di gruppo permetterà di creare un importante momento socializzazione che potrà portare effetti positivi sull’intera comunità.”