GAL Langhe Roero Leader: oltre 2 milioni di euro in arrivo per 42 aziende del territorio

Ammonta a oltre 2 milioni di euro di contributo l’importo che il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta di venerdì 8 marzo 2024, ha deliberato di destinare allo scorrimento delle graduatorie a valere sui Bandi “Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari (Nuovi Scenari 2)”, attivati sulle Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del PSL del GAL nell’ambito del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

Tra giugno e luglio 2023 le graduatorie approvate sui due Bandi consideravano ammissibili 66 domande di sostegno, di cui 21 sono state immediatamente ammesse e finanziate (13 imprese agricole e 8 non agricole, per quasi 1,2 milioni di euro di contributo), mentre le altre sono state considerate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

Ora - grazie ad una variante al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte che ha assegnato risorse aggiuntive ai GAL piemontesi con Bandi in overbooking (eccedenza di domande rispetto ai Fondi disponibili sui Bandi) - il GAL Langhe Roero Leader dispone di risorse aggiuntive per oltre 2 milioni di euro per finanziare ulteriori 42 imprese (28 agricole e 14 non agricole) che avranno così modo di realizzare i loro progetti di diversificazione dell’attività delle aziende agricole, miglioramento dell’accoglienza turistica e sviluppo di diverse modalità di erogazione dei servizi.

Essendo trascorsi parecchi mesi dalla pubblicazione della prima graduatoria, il GAL ha contattato tutte le imprese in lista d’attesa per verificare il loro interesse o meno a proseguire l’intervento e l’eventuale necessità di apportare delle variazioni al progetto iniziale, consentendo ai richiedenti di presentare una domanda di revisione per adeguare gli investimenti alle mutate esigenze; in quest’ultimo caso le imprese saranno finanziabili subordinatamente all’approvazione della domanda di revisione che i richiedenti si sono impegnati a presentare al GAL e che quest’ultimo istruirà nel più breve tempo possibile, per poter consentire la realizzazione degli interventi entro la scadenza non prorogabile del 28/02/2025.

«Grazie alla preziosa collaborazione con la Regione Piemonte e con Asso Piemonte Leader, il “sistema GAL” ha ottenuto un duplice risultato» afferma Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. «Da un lato aumentiamo da 21 a 63 le imprese locali finanziate, dall’altro lato contribuiamo a collocare risorse pubbliche che diversamente, a fine programmazione, sarebbero a rischio di restituzione all’Unione Europea. Un atto, questo, che conclude in bellezza la Programmazione 2014-22, i cui evidenti risultati ci proiettano nel prossimo futuro con rinnovate energie e prospettive; a questo proposito, stiamo organizzando tre incontri sul territorio, previsti entro aprile, per raccontare la nuova “Strategia di Sviluppo Locale” e le collegate opportunità di finanziamento».

L’elenco delle imprese finanziabili è consultabile sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it.