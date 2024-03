L’arredo di design made in Italy un’icona senza tempo

L’arredamento di design made in Italy affascina da sempre le persone in ogni angolo della terra.

In passato poter rivendicare all’interno della propria abitazione un complemento d’arredo realizzato in Italia da rinomati designer era un lusso riservato a pochi. La bellezza degli arredi italiani con la loro eleganza e raffinatezza era riservata a coloro che potevano permettersi di fare un viaggio nel Belpaese.

Oggi grazie agli e-commerce, come il sempre più noto Viadurini.it alla ribalta nelle scorse settimane per l’incredibile offerta di tavoli allungabili di design dei quali si è tanto sentito parlare, l’arredamento è a portata di click. Ognuno di noi può ordinare, seduto comodamente sul divano di casa, un complemento d’arredo made in italy che arricchisca di valore le stanze della propria abitazione.

L’intramontabile design italiano

Sono da sempre sinonimo di design italiano la, grazie al lavoro minuzioso di esperti artigiani, l’e gli accostamenti in apparenza inconsueti ma di grande raffinatezza.

Come è emerso anche dal Salone del Mobile di Milano, da poco concluso, c’è una tendenza a riprendere nell’arredamento le linee sinuose e la multifunzionalità dei prodotti.

Emerge negli ultimi anni l’esigenza di creare anche all’interno della propria casa ambienti versatili con elementi d’arredo leggeri che possano essere spostati e modificati con pochi semplici movimenti.

Il lusso made in Italy eco-sostenibile

Un altro importante aspetto dell’è la scelta di abbracciare l’. Materiali di recupero e design ecosostenibile sono le parole d’ordine per eliminare lo spreco

Sempre più aziende che operano nel campo dell’arredamento sono sensibili ai problemi ambientali e cercano di utilizzare materiali di recupero e seguire un processo di lavorazione che rispetti l’ambiente e la natura.

Il fascino dei pezzi unici nell’arredamento

Se nella scelta degli arredi per la nostra abitazione decidiamo di esplorare i cataloghi dinon possiamo sottrarci al fascino degli. Affidarsi ad un brand che produce i suoi articoli grazie al lavoro di esperti artigiani permette di personalizzare il prodotto acquistato in ogni suo aspetto donando ancora un valore maggiore al complemento d’arredo.