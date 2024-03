Cherasco, al teatro Salomone il duo comico Mammuth

Il popolare duo comico “Mammuth”, formato dai cabarettisti Diego Casale e Fabio Rossini, sarà protagonista del secondo appuntamento della rassegna primaverile “Teatro cibo per la mente”, in programma venerdì 15 marzo, dalle 21, a Teatro Salomone.



Noti al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva Zelig, in onda negli anni scorsi su Canale 5, i due comici porteranno sul palco cheraschese lo spettacolo “É la mia volta?”, una mix di gag, equivoci e l’immancabile gioco delle parole scomposte, che li ha resi celebri sul piccolo schermo.



Il teatro delle dieci, con la collaborazione della onlus Piccolo teatro di Bra e del collettivo ControRealtà, la stagione teatrale primaverile di Cherasco si protrarrà fino al 17 maggio, con l’ultimo dei sei spettacoli previsti dal calendario. Venerdì 22 marzo sarà la volta, invece, della serata “Fermenti jam teatrale”, curata dal gruppo ControRealtà: un appuntamento con l’improvvisazione sul palco, in compagnia degli attori e degli artisti emergenti locali.



Commenta Fulvia Roggero, direttrice artistica della manifestazione, assieme a Vincenzo Santagata: «Lo scopo di questa rassegna è avvicinare la popolazione al mondo dello spettacolo. Vogliamo che il teatro Salomone, un piccolo gioiello per la città, diventi un riferimento per la comunità: per questo abbiamo incluso nel programma spettacoli adatti a tutte le età e sensibilità».