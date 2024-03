"Festa della relazione": a Piobesi d'Alba una due giorni per combattere le disparità di genere

Continuano gli incontri con autori e autrici dei libri più popolari del momento organizzati dalla Biblioteca Civica di Piobesi d’Alba.

Venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo, la Biblioteca Civica di Piobesi d’Alba invita a celebrare la “Festa della ... Relazione”, una due giorni dedicata alla relazione tra il mondo maschile e femminile, affinchè attraverso una maggiore consapevolezza si possa portare avanti una società con sempre meno disparità di genere.

Ecco il programma:

Venerdì 8 marzo

Salone polifunzionale di Piobesi d’Alba in Piazza San Pietro

Ore 19 | Aperitivo esperienziale con Elena Bongiovanni, counselor, formatrice, educatrice professionale.

Elena ci porta con sé in un viaggio davvero unico, dove potremo gustare, dialogare e giocare intorno a tematiche attuali e importanti, come:

luoghi comuni sull'universo femminile e maschile

le emozioni: rabbia, paura, tristezza

la differenza tra conflitto e violenza nella relazione

il valore dei si e dei no

il bisogno di sentirsi al sicuro

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 6 marzo al numero 338 9928508

Costo aperitivo + laboratorio: 15€

Sabato 9 marzo

Salone polifunzionale di Piobesi d’Alba in Piazza San Pietro

Ore 16:30 | Inaugurazione mostra fotografica “L'amore non alza le mani ma ti prende per mano”, a cura di Beatrice Bonino e Virginia Salvi.

La mostra è stata inaugurata per la prima a volta a Cortemilia, paese di origine delle due ragazze, grazie alla collaborazione dei soci della Pro loco, il 26 novembre 2023, insieme alla panchina rossa davanti al municipio e ha come tema la violenza sulle donne. Cosi, “L'amore non alza le mani ma ti prende per mano” è diventato un allestimento itinerante ed già è stato portato all'istituto superiore Cillario Ferrero di Cortemilia, ad Alba, fino a Piobesi d’Alba in occasione della Festa della Relazione.

Ore 17:30 | Presentazione del libro “La regina dei colori” di Valeria Corciolani.

Clotilde Podestà, acclamata star internazionale dell’interior design, ha dedicato i suoi sessant’anni di vita ai colori. Da un anno, tre mesi e quattro giorni, però, vede il mondo in bianco e nero. Acromatopsia da trauma, la chiamano i medici. Così torna in Liguria, dov’è nata; e, per non sbagliare gli abbinamenti, veste sempre di nero. Per questo suo cognato la chiama Morticia, la bambina del secondo piano Malefica e le sue nipoti Il Corvo.

Già, abitano tutte lì, una accanto all’altra, le donne Podestà: la sorella maggiore Aurora, salda e prevedibile, la minore Mafalda, imperturbabile come una principessa, con le sue figlie Vittoria e Margherita, l’una single impenitente, l’altra impegnata in un complicato ménage familiare, tra un marito assente, tre figli piccoli e un lavoro che non la appassiona. E ci sono anche un saggio vicino di casa con il pollice verde, una bambina dalla Straordinaria Proprietà di Linguaggio, un pigro bassethound. E una lumaca. Sullo sfondo, una profumata primavera ligure, fatta di camelie in fiore, mercati variopinti, spettacolari tramonti. L’arrivo di Clotilde scompagina le carte e mette tutti di fronte alle loro scelte e al loro destino, tra amore, paure, rimpianti e aspettative

Valeria Corciolani è nata e vive a Chiavari. Laureata all’Accademia di Belle arti di Genova, è scrittrice e illustratrice. Tra i suoi libri ricordiamo Lacrime di coccodrillo (2010), Il morso del ramarro (2014) e la serie della colf e l’ispettore, inaugurata nel 2017 con Acqua passata. Per Rizzoli ha pubblicato Con l’arte e con l’inganno (2021) e Di rosso e di luce (2022).

A seguire degustazione con i prodotti tipici locali.