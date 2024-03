Il digital marketing per essere più competitivi: corsi di Confagricoltura ad Alba e a Cuneo

“Per mantenersi competitive in un mercato in costante evoluzione, le aziende di oggi, comprese quelle più piccole, devono imparare ad interagire anche all’interno del mondo digitale. Per questo abbiamo deciso di avviare un corso di digital marketing rivolto agli imprenditori agricoli e agrituristici, invitandoli a conoscere nuovi strumenti e ad ampliare la loro ‘cassetta degli attrezzi’ commerciale e promozionale. Grazie all’intervento di esperti, parleremo di marketing digitale, accoglienza turistica e agricoltura sociale”. Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo, presenta così l’imminente avvio dei corsi dal titolo “Il turismo nell’era del digital marketing”, organizzati dall’Associazione con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, che si svolgeranno venerdì 15 marzo ad Alba e, in replica, nei giorni successivi a Cuneo, con un appuntamento conclusivo online per trattare nei dettagli le peculiarità dell’agricoltura sociale.

Gli incontri sono ad ingresso libero, con iscrizione obbligatoria al link https://forms.gle/WJH4zku3NWHBLbbz6. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-692143 interno 7 o scrivere a eventi@confagricuneo.it

L’incontro prevede l’intervento dell’agenzia turistica “I Love Langhe” che tratterà il tema dell’esperienza turistica e della comunicazione diretta, concentrandosi, in particolare sulla personalizzazione dell’offerta in base al pubblico di riferimento e su come utilizzare il territorio per una narrazione efficace.

Si parlerà, inoltre, di rapporti con i tour operator e con i collaboratori di settore, analizzando le strategie di prezzo e la gestione del rapporto con gli intermediari, oltre all’importanza delle descrizioni delle esperienze proposte e delle tipologie di linguaggio da utilizzare in relazione alla piattaforma di comunicazione.

A seguire la web agency Bagubits affronterà la tematica della progettazione e della gestione dei siti web e dei social media, approfondendo i meccanismi della presenza aziendale online e offrendo suggerimenti sulla scrittura e la realizzazione di contenuti per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal digitale.

Infine, nell’appuntamento online di giovedì 18 aprile, Christian Foti titolare della fattoria didattica e sociale “La Fattoria di Bubi e Mimi" approfondirà gli strumenti della didattica e dell’accoglienza nell’agricoltura sociale.

Il corso si terrà venerdì 15 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 ad Alba, presso la sede di Confagricoltura in piazza Urbano Prunotto, 5. La replica dell’incontro sarà a Cuneo, presso la sede di Confagricoltura in via Bruno Caccia 4/6/8, in due momenti diversi: martedì 19 marzo, dalle 9 alle 13, si parlerà di esperienza turistica con I Love Langhe e giovedì 21 marzo, dalle 9 alle 13, si affronterà il mondo digital con Bagubits. L’incontro online con Christian Foti di giovedì 18 aprile, si terrà invece dalle 9 alle 12.

A coloro che parteciperanno all’intero percorso verrà rilasciato un attestato, utile anche per l’aggiornamento formativo previsto dal Regolamento regionale per le fattorie didattiche.