“In Blue” ad Alba, mostra di opere d'arte realizzate da ragazzi con disturbo dello spettro autistico

Sabato 9 marzo alle ore 18:00, presso lo spazio espositivo Corso Torino 18 ad Alba, avrà luogo l'inaugurazione della mostra "In Blue", dedicata alle straordinarie opere realizzate dai giovani con disturbo dello spettro autistico. L'evento, promosso dall'Ordine dei Cavalieri delle Langhe e dall’Associazione Autismo Savona - Guardami negli occhi, in collaborazione con l'Associazione Insieme, lo spazio espositivo Corso Torino 18 e la galleria Busto Mistero, rappresenta un'occasione unica per scoprire il talento e la sensibilità artistica di questi ragazzi.

L'autismo, inserito tra i disturbi del neuro-sviluppo, si manifesta come una sindrome comportamentale che spesso comporta difficoltà nell'interazione sociale e nella comunicazione. Tuttavia, "In Blue" mira a superare i pregiudizi comuni, offrendo uno sguardo profondo sulle capacità e le abilità di questi giovani artisti. «L'arte, strumento di espressione universale, diventa per loro un canale privilegiato per comunicare e condividere la propria interiorità ed emozioni» spiega Andrea Vero, presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e coordinatore del Pianeta Cultura di Insieme «Attraverso una vasta gamma di tecniche e materiali, essi trovano libertà nell'espressione e nel linguaggio non verbale, permettendo agli spettatori di immergersi in un mondo ricco di creatività e sensibilità»."In Blue" si propone quindi come un'opportunità per sensibilizzare le persone sull'autismo e per celebrare il potere trasformativo dell'arte.

L'evento offre un'esperienza coinvolgente ed emozionante, invitando tutti a scoprire ed apprezzare il talento di questi straordinari artisti. Domani, sabato 9 marzo, l'inaugurazione della mostra "In Blue", per condividere questa esperienza unica e toccante.

Orari mostra: Da sabato 9 marzo a venerdì 29 marzo dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 20:00. Sabato su prenotazione. Ingresso gratuito.