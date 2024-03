Le proprietà terapeutiche delle “ACQUE TERMALI DI LURISIA” la Garbarino e la Santa Barbara

Sono Vittorio Invernizzi amministratore dell’ISTITUTO IDROTERMALE DI LURISIA sito nel Comune di Roccaforte di Mondovì alla frazione Lurisia via delle terme 60, titolare delle TERME DI LURISIA all’interno delle quali sono presenti la Sorgente “GARBARINO” con proprietà antinfiammatorie e la Sorgente “SANTA BARBARA” con proprietà disintossicanti.

Le due sorgenti si trovano all’interno della grotta nel parco termale di Lurisia presso l’ISTITUTO IDROTERMALE DI LURISIA e sono oggetto di concessione mineraria ed autorizzate dal Ministero della Salute ad essere utilizzate sia come aerosol -inalatorio anche post covid, sia con aggiunta di fango per il benessere delle ossa e del corpo. Le cure terapeutiche con le acque termali delle Terme di Lurisia sono iniziate nel secondo dopo guerra verso il 1940 con evidenti risultati e riconoscimenti da parte degli utenti.

A Lurisia frazione di Roccaforte di Mondovì vi sono alberghi ed hotel con i quali l’Istituto Idrotermale di Lurisia ha rapporti di collaborazione affinché gli utenti delle Terme possano soggiornare per tutto il periodo delle cure termali. Alcune di queste strutture che propongono Spa vengono fraintese come centri con acqua termale, che in realtà termali non sono; poiché l’acqua termale di Lurisia non è l’acqua dell’acquedotto del comune di Roccaforte Mondovì frazione di Lurisia ma è solamente quella che sgorga dalle sorgenti presenti nella grotta sita all’interno del parco termale dell’Istituto Idrotermale di Lurisia.

Per chi è alla ricerca del Benessere e di cure termali vi aspettiamo presso l'Istituto Idrotermale di Lurisia dove potete trovare beneficio grazie alle sorgenti Termali Garbarino e Santa Barbara legate alla concessione e autorizzazione da parte del Ministero della Sanità, a differenza di alberghi o Hotel che vantano di poter eseguire trattamenti con acque termali senza alcun tipo di concessione e di autorizzazione da parte del Ministero della Sanità.

Spero di aver chiarito in modo peculiare la differenza tra le Terme di Lurisia dell'Istituto Idrotermale di Lurisia sito in via delle Terme 60 presso il Comune di Roccaforte Mondovì frazione Lurisia e le SPA con acqua potabile di hotel ed alberghi che affermano di eseguire trattamenti termali senza disporre dell'acqua delle fonti Termali. Tali comportamenti sono contrari alla buona fede ed alla correttezza delle pratiche commerciali e confondono gli utenti delle Terme, delle uniche, vere ed autentiche Terme di Lurisia dell'Istituto Idrotermale di Lurisia.

