Prevenzione tumore al seno, per l'8 marzo il Gruppo Gino lancia una raccolta fondi

Dal 2021, con il primo evento, prosegue ancora oggi il sostegno alla ricerca per la prevenzione del tumore al seno. Un progetto concreto per il territorio di Cuneo frutto della collaborazione tra il Gruppo Gino, dal 1959 prima concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo e oggi uno degli hub più forti di auto nel Nord-Ovest d'Italia, e la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

Il Gruppo Gino ha scelto proprio l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, per tornare a colorare di rosa corso Dante, nel centro di Cuneo.

In particolare, quest'anno l'obiettivo è di raccogliere 5.000 euro tra donazioni degli ospiti e diretti dalla Gino Spa , che verranno destinati all'acquisto del "Mammotome Revolve Ex”, un importante strumento per l'asportazione delle lesioni mammarie. Utile sulle lesioni ritenute benigne, nei casi dubbi o su pazienti non operabili, questo innovativo strumento, che da qualche tempo sta rivoluzionando la chirurgia tumorale femminile, è minimamente invasivo. Costituto da un manipolo, vede l'uso di sonde e apparecchi di controllo i quali, combinati alla manualità del medico, riescono a eseguire agobiopsie e scissionali con asportazione completa della lezione mammaria sotto guida ecografica e con la sola anestesia locale, evitando il ricovero in ospedale.

LE DONAZIONE, DOVE E COME

Sarà possibile effettuare donazioni spontanee durante la giornata in corso Dante per chiunque volesse partecipare attivamente alla causa. In alternativa, il team Gino Corporate Social Responsibility ha organizzato due iniziative tramite le quali sarà possibile fare un'esperienza e, in cambio, aiutare nel raggiungimento dell'obiettivo della raccolta fondi. La prima attività è stata rinominata "Armoflash". A fronte di una donazione minima, un'esperta di armocromia sarà a disposizione per 15 minuti di consulenza utile a individuare la propria stagione cromatica, permettendo ai partecipanti di capire quali siano le tonalità più in palette con il proprio incarnato.

Girasoli di un metro di altezza, a simboleggiare il sole e quindi la luce e la vita, saranno invece disponibili per l'acquisto della più scontata mimosa. Inoltre, allo stand Lilt si potranno trovare anche olio, biscotti e barattoli di miele a favore della causa.

COS'E' IL MAMMOTOME REVOLVE EX

Si tratta di uno strumento rivoluzionario e il suo acquisto grazie alla raccolta fondi finanziata dal Gruppo Gino è prezioso. Permette di eseguire agobiopsie e l'asportazione completa delle lesioni mammarie sotto guida ecografica e in anestesia locale.