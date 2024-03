Saluzzo, allo Spazio culturale piemontese focus su tre donne che hanno dato impulso alla scienza

In occasione della Festa della Donna lo Spazio culturale piemontes, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità del comune di Saluzzo, propone domani sabato 9 marzo alle 17, nella sede di corso Roma 4, una conferenza per raccontare tre donne scienziate che, nonostante le difficoltà incontrate legate alla disparità di genere, hanno segnato profondamente il progresso scientifico e tecnologico del secolo scorso.

"Tre donne che hanno dato impulso alla scienza", è il titolo dell’incontro che parla di tre storie affascinanti, quella di Lise Meitner,Hedy Lamarr, Mileva Maric, che faranno ripercorrere il lungo travaglio della nascita della fisica quantistica con le sue sorprendenti applicazioni anticipa la relatrice: Angela Delgrosso.