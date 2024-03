Savigliano celebra la Giornata mondiale della poesia con il reading di Giorgio Cardellino sabato 16 marzo

Sabato 16 marzo in occasione della Giornata mondiale della poesia l'Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” ha organizzato il Reading con presentazione della silloge “Canti di notte” di Giorgio Cardellino. L'evento è inserito nell'ambito del sedicesimo Festival di “espressione artistica e di impegno civile - la poesia, espressione di tensione umana e spirituale”.

Si svolgerà dalle ore 15,00 presso il Salone D’Onore di Palazzo Taffini, via Sant’Andrea, 53 di Savigliano.

Conduce Antonio Scommegna, Presidente dell'Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” ed interverrà Maria Franca Dallorto Peroni, Presidente dell'Associazione Culturale “Massimiliano Kolbe”- Premio di Poesia.

Livio Partiti leggerà e il Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano curerà gli intermezzi musicali.

GIORGIO CARDELLINO, ha sempre amato scrivere, riportando emozioni, sensazioni e storie che lo hanno coinvolto nel profondo. Oggi dispone finalmente del tempo da dedicare a tutto ciò e, come un “vulcano”, il suo vissuto ha trovato improvvisamente sfogo e si è riversato sulla carta realizzando la silloge “Canti di notte” che raccoglie una serie di scritti in ordine cronologico dagli anni ‘70 fino a oggi, con canzoni dell’epoca, poesie sull’amore e temi di attualità in versi, istantanee scattate negli ultimi 46 anni di questa nostra “vita moderna” a cavallo tra i due millenni. Un percorso suddiviso in sette periodi temporali, brevi momenti che catturano con un lirismo intrinseco eventi storici, sociali, politici ma anche personali.

Le ultime pagine, dedicate agli anni del nuovo millennio, sono segnate da prese di posizione critiche, marcate dalla condivisione delle sofferenze e delle gioie di Popoli che si sono trovati, drammaticamente, “intorno al fuoco della vita”, a cadenzare soffusamente i loro “Canti di notte”.