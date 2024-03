Una messa in memoria di Magda Olivero, grande soprano nata a Saluzzo

Una messa in memoria di Magda Olivero, soprano di origine saluzzese, indimenticata signora del teatro lirico, interprete di opere di grandi compositori veristi, ma anche di personaggi femminili di opere liriche moderne, alla quale è intitolato il palcoscenico comunale di via Palazzo di città.

L’ha organizzata, per il decimo anno della sua scomparsa l’associazione a lei intitolata per ricordare insieme alla cittadinanza la sua grande arte e la sua profonda sensibilità ai valori spirituali, domani sabato 9 marzo alle 18,30 nella cattedrale di Saluzzo.

Celebrerà il vescovo mons. Cristiano Bodo e la funzione sarà animata dalle voci delle socie del sodalizio: Paola Ghigo Gollinucci soprano, Annarosa Toselli, soprano e Pia Cappelli Ghigo per le letture con il coro diocesano Beato Giovanni Giovenale Ancina e Mariangela Brizio, organista.

Parteciperà una rappresentanza dell’Amministrazione comunale che aveva conferito la Cittadinanza onoraria alla signora Olivero, nata a Saluzzo il 25 marzo 1910 e morta a Milano l’8 settembre 2014 all'età di 103 anni.

Ai funerali, tenuti nella chiesa di Santa Francesca Romana, era presente il Gonfalone della Città di Saluzzo accompagnato dal vicesindaco Franco Demaria e dall'allora presidente del Consiglio comunale Andrea Momberto. Per l’associazione Amici della Musica e del teatro Magda Olivero parteciparono la presidente Pia Cappelli Ghigo e il prof. don Romano Allemano, che concelebrò la funzione tracciando un commovente ricordo della famosa cantante lirica.

“Le espressioni d’arte come il canto, la musica, l’ arte figurativa, la poesia, sfuggono al sudario dell’oblio, alla tirannia del tempo per comunicare per sempre il profilo di una figura, il pathos dei sentimenti, l’emozione di un sorriso o di una lacrima. Così è stato per la Signora della lirica e della vita, l’umile ancella su cui non calerà mai il sipario – disse Don Romano, legato da una lunga amicizia con il celebre soprano e fondatore, con un gruppo di saluzzesi, nel 1984 del sodalizio culturale che porta il suo nome, costituto per rendere omaggio alla sua arte.

"Il canto per lei è sempre stato una preghiera, ed ha pregato Dio con quel mezzo unico, magico dono che il Signore e le aveva dato".