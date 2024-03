Il ministro Alessandra Locatelli in visita al centro Aghav di Bra per l'inaugurazione della panchina della gentilezza [FOTO E VIDEO]

È cominciata da Bra questa mattina la giornata “cuneese” del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli con una visita presso l’Associazione genitori handicap volontari di Bra (Aghav).

Alle 10 è stata accolta dal presidente del sodalizio, Pasquale Bonino e dalle sue assistenti Piera, Erica e Sara e ha partecipato all’inaugurazione della Panchina della Gentilezza, realizzata dai volontari e dagli ospiti della struttura di via Molineri 14.

All'evento erano presenti anche il prefetto di Cuneo dottoressa Fabrizia Triolo, l’europarlamentare Gianna Gancia, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il sindaco di Bra Gianni Fogliato e la consigliera provinciale Bruna Sibille, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e alcuni imprenditori del territorio.

“Ringrazio dell’attenzione il ministro e tutte le persone che negli anni ci hanno aiutato, in particolare Bruna Sibille che nel suo ruolo, in passato, ci è stata sempre vicino. - ha detto il presidente Bonino - "Noi abbiamo buoni rapporti con le istituzioni e abbiamo bisogno di tutti, indipendentemente dal colore politico”.

Il ministro Alessandra Locatelli si è dimostrata molto disponibile e ha parlato con affabilità a tutti gli ospiti presenti: “Sono contenta di aver visto una struttura così bella in cui si respira l’accoglienza e il senso di condivisione. - ha commentato - "Credo sia il momento di scardinare vecchie prassi e sperimentare nuove prospettive rispetto alla disabilità. Il nostro paese ha bisogno di tutti. Istituzioni, mondo pubblico e mondo privato debbono lavorare insieme affinché ciascuno abbia il proprio ruolo nella società: una persona non è la sua malattia e non è la sua disabilità”.

L'onorevole Locatelli ha proseguito il suo viaggio in Granda in direzione di Fossano dove la attendeva una conferenza stampa con le associazioni del territorio.