A Costigliole Saluzzo nasce la Consulta Giovanile, un'occasione per i giovani cittadini di partecipare alla vita della comunità e uno strumento in più da parte del Comune per interfacciarsi con i ragazzi e da questi ricevere spunti e sollecitazioni su diverse tematiche. Si tratta di un organo consultivo, che l’Amministrazione comunale intende investire di un ruolo di segnalazione e pungolo circa le tematiche più care ai giovani e alle loro famiglie.

L’incontro inaugurale del progetto si terrà giovedì 21 marzo alle 18 presso la sala consiliare del Municipio (primo piano di palazzo Giriodi).

Il sindaco Fabrizio Nasi e l'assessora alle Politiche giovanili Paola Anghilante invitano tutti i giovani, fino a 35 anni, a partecipare alla riunione per discutere una serie di argomenti cruciali per il futuro del paese e costituire l'ossatura portante dell'organo che sempre più rilevanza assumerà nei prossimi mesi a Costigliole. Si prevedono ruoli ed incarichi elettivi, che terranno conto dell’età e delle varie sensibilità.

In occasione dell’evento “di lancio”, giovedì prossimo, sarà presentato un resoconto delle attività già messe in campo in questi anni e rivolte al target giovanile, con l'opportunità per tutti i partecipanti di proporre nuove iniziative e progetti.

Commenta l'assessora alle Politiche sociali Paola Anghilante: «La Consulta Giovanile rappresenta un'importante piattaforma per esprimere le opinioni, le idee e le necessità dei giovani della nostra comunità e del nostro territorio. È un'opportunità unica per influenzare le decisioni e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per il nostro paese».