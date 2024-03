"Buon 8 marzo a tutte le donne"

Oggi, 8 marzo, si festeggia la Giornata Internazionale della Donna.

Una data che, mai come in questo periodo, deve essere una ricorrenza non solo di retorico progressismo ma di condivise responsabilità.

"La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata."

Con questa citazione la Consigliera di Parità della Regione Piemonte, Anna Mantini, augura un buon 8 marzo, di rispetto e consapevolezza.