Al Denina Pellico di Saluzzo il traduzionale torneo di scacchi

Anche quest’anno si è disputato il torneo di scacchi dell’I.I.S. Denina Pellico Rivoira; il 23 febbraio, presso la sede di Via della Chiesa, si sono sfidati quindici studenti frequentanti classi dalla prima alla quinta degli indirizzi tecnici, economici e professionali.

Nel corso dei venerdì che hanno preceduto l’appuntamento un buon numero dei partecipanti al torneo finale era andato sfidandosi nei locali del Denina, sede del “Laboratorio di scacchi 2024”. Alcuni, neofiti, hanno lì appreso i rudimenti di questo intrigante gioco mentre altri, ormai giocatori esperti, hanno approfittato degli incontri pomeridiani per affinare la propria tecnica; la formula laboratoriale delle riunioni permette infatti ai giocatori più bravi di diventare i maestri dei meno navigati e, divertendosi, studenti e professori si sono così sfidati senza distinzioni di ruolo o di età.

Quest’anno si è giocato un doppio torneo: categoria allievi, per alunni frequentanti classi dalla prima alla terza, e categoria juniores per gli studenti di quarta e quinta. Dopo una serie di estenuanti ed agguerrite partite, ecco gli studenti vincitori: Gledis Osja (V F ELETTROTECNICA) e Jiacheng Hu (II C AMM.FINANZA).

La stagione scacchistica appena conclusa conferma la popolarità di cui la nobile arte gode tra i banchi del nostro Istituto: il torneo è infatti ormai giunto alla sua quinta edizione consecutiva dopo che, al termine degli appuntamenti laboratoriali dell'anno scolastico 2019/20, si era riusciti per la prima volta, e nonostante l'improvviso lockdown, ad organizzare la competizione in modalità online grazie anche alla passione del prof. Depetris, che in questi anni ha introdotto al gioco degli scacchi tanti studenti e colleghi.

La speranza è ora quella di aggiudicarsi con entrambe le squadre del nostro Istituto (allievi e juniores) una buona postazione alla fase provinciale dei campionati studenteschi previsti a breve a Bra e, chissà, guadagnare il titolo provinciale e la possibilità di partecipare alla fase regionale!