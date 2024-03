Al Liceo Artistico "Gallizio" di Alba" si parla di autismo

Il 27 febbraio scorso si è tenuta l’Assemblea di Istituto del Liceo Artistico “Gallizio” dal titolo “Chi ha paura dello spettro?”, presso la Sala Ordet di Alba.

All’Assemblea hanno partecipato come esperte l’Educatrice professionale, Roberta Luino e la ballerina, coreografa e attivista autistica, Red Fryk Hey. L’evento è stato voluto ed organizzato dall’Istituto Superiore Govone e finanziato in parte dalla Cooperativa Sociale Alice di Alba ed in parte da tutti i ragazzi del Liceo che si sono autofinanziati per realizzare questo importante incontro sulle tematiche dell’autismo. In preparazione dell’Assemblea d’Istituto tutti gli studenti, prima di recarsi in Sala Ordet, hanno avuto la possibilità di visionare, insieme ai docenti in servizio alla prima ora, due video contenenti riflessioni sul tema dell’autismo.

L’Assemblea è stata presentata e gestita dalle Rappresentanti d’Istituto Vittoria Lorè e Alessia Crespan, le quali all’inizio dell’evento hanno sentitamente ringraziato tutti coloro i quali ne hanno reso possibile la realizzazione: il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Buongarzone, la classe 3 F coordinata dalla professoressa Elena Martire per la realizzazione della Locandina, la Cooperativa Alice di Alba e tutti gli studenti dell’Istituto.

Successivamente le Rappresentati hanno lasciato il palco all’Educatrice Roberta Luino e all’attivista autistica Red Fryk Hey e l’evento è entrato nel vivo con la proiezione di un PowerPoint sui concetti di neurodiversità, di “spettro” autistico, di sensorialità, stimming (stereotipie), meltdown e shutdown. I concetti sono stati introdotti in modo semplice ed intuitivo, fruibili da tutta la platea. Le relatrici sono riuscite, anche tramite l’espediente del gioco, a far partecipare tutti i presenti in sala; al termine di tale momento è seguito lo spettacolo di danza da parte della ballerina Red Fryk Hey, con cui l’artista è riuscita a trasmettere il suo messaggio di positività grazie ad un linguaggio universale, in grado di coinvolgere tutti.

Gli studenti hanno molto apprezzato gli interventi delle esperte tanto che, al termine dell’esibizione, hanno posto numerose domande, tra curiosità ed approfondimenti sul tema trattato.

L’Assemblea ha costituito un momento intenso ed emozionante, un esempio positivo del processo di inclusione, nonché di maggior consapevolezza per gli studenti e per i docenti, non solo in relazione all’autismo, ma anche in relazione all’acquisizione di nuove competenze anche curricolari; ha, dunque, costituito una vera opportunità di crescita personale, volta ad un miglioramento di tutta la comunità scolastica.