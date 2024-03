Ceva, il sindaco omaggia le dipendenti comunali con una mimosa

“Tanti auguri a tutte le donne che ogni giorno si impegnano affinché i cittadini ricevano un servizio professionale e puntuale. Il tutto sempre accompagnato da un sorriso”.



Con queste parole il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ha voluto ringraziare le impiegate del Comune ed omaggiarle con un ramo di mimosa per augurare loro un buon 8 marzo.



Per la foto di gruppo si è unita anche la mascotte del Comune di Ceva: la cagnolina Diana che ogni mattina accompagna in ufficio la sua padroncina, la dottoressa Carla Bue, segretario comunale.