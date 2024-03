Frassino, inaugurato il nuovo centro aggregativo di valle del Progetto “Varaita Insieme”

Giro di boa ricco di emozioni, entusiasmo e partecipazione oggi pomeriggio – venerdì 8 marzo, ndr – per il Progetto “Varaita Insieme” a Frassino presso la sede dell’Unione Montana. A poco più di un anno dalla notizia che il piano a favore di giovani e fragili del territorio era stato interamente finanziato dal bando NextGenerationEU con un contributo a fondo perduto di 740 mila euro, i protagonisti di “Varaita Insieme” hanno dato appuntamento a tutti gli abitanti della valle per un Open Day che ha visto prima oltre 60 bambini e ragazzi prendere parte ai laboratori organizzati dalle cooperative impegnate nel progetto, quindi il simbolico taglio del nastro alla presenza delle autorità del nuovo centro aggregativo, infine un momento di festa con tanto di merenda offerta dagli organizzatori a tutti i presenti.

“La riuscita giornata di oggi rappresenta idealmente un giro di boa per questo progetto così importante per i giovani della nostra Valle Varaita – commenta il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta -. È stata la festa di tutti, dei ragazzi e delle loro famiglie, ma anche dell’intero territorio. Varaita Insieme prosegue ora con tutte le altre iniziative in calendario e speriamo che chi ha partecipato oggi possa continuare a farlo anche nei prossimi mesi”.

In particolare, l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi ricavati presso la sede dell’Unione Montana Valle Varaita – a cui sono intervenuti, tra gli altri, il presidente regionale dell’Uncem Roberto Colombero, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il presidente del Bim del Po Marco Margaria e molti sindaci del territorio -, ha suggellato l’atteso trasferimento delle attività de “La Gocciolina” da Piasco a Frassino, che è così diventata il baricentro per tutti i Comuni di area interna della valle, ovvero Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Melle, Brossasco e Isasca.

In realtà, le cooperative “Armonia”, “Caracol”, “Il Ramo”, “Insieme a Voi” e “La Fabbrica dei Suoni”, avevano cominciato a svolgere le attività previste dal progetto già all’indomani della notizia della vittoria del bando, in attesa che si concludessero i lavori di recupero e allestimento dei locali insieme all’acquisto dei relativi beni collegati, tra cui un pulmino per il trasporto di persone da 9 posti completamente elettrico che arriverà a breve.

Dopo aver spiccato il volo l’anno scorso, oggi che tutti i servizi e le forniture sono state appaltate, il progetto ha le carte in regola per prendere quota fino al suo pieno compimento previsto nella primavera 2025, con l’auspicata speranza di riuscire a continuare a svolgere anche dopo la sua naturale conclusione un ruolo centrale quanto necessario per lo sviluppo sociale e il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni dell’Unione Montana Valle Varaita.

In particolare, i lavori di adeguamento dei locali al piano terreno della sede dell’Unione Montana, trasformati per ospitare le attività del centro aggregativo di valle, hanno compreso anche la realizzazione di una stanza multisensoriale secondo il metodo Snoezelen che, con l’utilizzo di luci speciali, suoni e oggetti interattivi, potrà favorire interventi terapeutici in favore di bambini con capacità comunicative limitate, bambini normodotati e anche diventare oggetto di percorsi di formazione per educatori o operatori che vogliano apprendere come utilizzare questo strumento.

L’intervento si inserisce nel processo di trasformazione della sede dell’ente in edificio di comunità, già iniziato con la destinazione di altri spazi del fabbricato ad uffici per il co-working a servizio della popolazione locale e di quanti vorranno trasferirsi in valle per medi e lunghi periodi.

Mentre continuano le attività organizzate dalle cooperative del Progetto “Varaita Insieme” per i bambini e ai ragazzi del territorio (doposcuola, laboratori, corsi, attività ludico-ricreative, etc.), fervono i preparativi per le iniziative estive, Estate Ragazzi in primis ma anche la realizzazione di un video più istituzionale e diverse clip ad uso social a documentazione dell’intero progetto.