Venasca, rotatoria in rosa per la Festa della Donna

L’amministrazione comunale vuole rendere omaggio alle donne, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giorno della Festa della Donna. Da ieri sera è stata illuminata in rosa la rotatoria all’ingresso del paese della valle Varaita e così resterà per alcuni giorni.



“Un piccolo gesto simbolico – spiega il sindaco e consigliere provinciale Silvano Dovetta – per ricordare le donne in questa festa a loro dedicata”.