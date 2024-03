Ad Entracque e Sestriere la Festa di Chiusura dei XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics (VIDEO)

Un'emozionante Festa di Chiusura prima ad Entracque ieri pomeriggio presso la tensostruttura in piazza del Mercato e poi a Sestriere, ieri sera in Piazza Kandahar ha celebrato la fine dei XXXV Giochi Nazionali.

La serata, animata dalla discesa dei maestri di sci con la fiaccola e le luci della bandiera italiana, ha visto la piegatura e la riconsegna della bandiera di Special Olympics Italia ad Alessandro Palazzotti, Vicepresidente del Movimento.

LA FESTA DI ENTRACQUE

Il prossimo grande evento in programma per gli sport invernali segnerà un momento storico per il nostro paese e per il mondo intero.

Vedrà la macchina organizzativa tornare in Piemonte con rinnovata energia tutta concentrata sulla realizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno in Italia per la prima volta nel 2025, dall’8 al 16 marzo.

E questa è un’altra storia…

Grazie ai 593 Atleti, alle loro famiglie, ai coach, alle delegazioni straniere, ai 300 volontari, ai 300 bambini delle scuole venuti a fare il tifo, agli specialisti dei programmi salute, alle istituzioni intervenute e alle aziende partner che hanno sostenuto con passione i XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics – Test Event Giochi Mondiali Invernali 2025.