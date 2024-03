Ginnastica, iniziata l'annata di competizioni per l'ASD Sommariva Bosco

Sono iniziate le annuali competizioni per il gruppo agonistico della ASD GINNASTICA SOMMARIVA BOSCO e gli atleti hanno portato a casa una buona manciata di medaglie e coppe! Per la sezione femminile, le prove regionali a squadre hanno visto sul primo gradino del podio Bono, Migliore, Cavallaro V. e Grasso, Ferrero e Cavallaro L.

Medaglia d'oro nelle individuali anche per Parisi. Il bronzo alla trave va a Norrito V. Grande esordio in prima gara per Olivero, appena sotto il podio.