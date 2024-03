Nuoto: Sara Curtis on fire, successo nei 50 stile libero agli Assoluti Unipolsai

Spalti gremiti allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti Unipolsai, che mettono in palio gli ultimi titoli italiani, i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e gli Eurojrs di Vilnius.

Un'euforia difficile d'arginare, una condizione psicologica e fisica straripante. Sara Curtis non finisce di stupire, vince i 50 stile libero, nuotando ancora una volta sotto al limite olimpico (24"6) e sotto al vecchio record italiano di 24"73 di Silvia Di Pietro del 2022, portato a un sensazionale 24"56 in batteria.

La 17enne di Savigliano- tesserata per CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento europeo juniores - nuota in 24"63 (seconda prestazione italiana all time).

La velocista piemontese, prima con record italiano cadette nei 50 dorso e seconda nei 100 stile libero, precede Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) in 25"14 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) terza in 25"23.

Curtis (FIN): "Sono contenta di questo successo e ovviamente del tempo - racconta Curtis. Diciamo che il record di questa mattina era un po' inaspettato. Pensavo di poter andare forte ma non a questi livelli. Sono felicissima e ancora incredula per quanto avvenuto".