Nuoto: Sara Curtis super nei 100 stile libero, battuto il record cadette di Federica Pellegrini

Sara Curtis ancora protagonista ai campionati italiani Assoluti UnipolSai in corso a Riccione.

Nella seconda giornata di gare la saviglianese del CSR ha conquistato l'argento nei 100 stile libero, in virtù di una grande prova, chiusa in 54’’30. Tempo che segna il nuovo record della categoria Cadette: battuto dopo 20 anni il primato di Federica Pellegrini.

Per l'allieva di Thomas Maggiora la seconda prestazione italiana stagionale e la sesta all time, con il proprio personal best migliorato di oltre 7 decimi.

Sempre nella rassegna di Riccione Curtis aveva realizzato il nuovo record italiano cadette, in quel caso nei 50 metri dorso femminili.