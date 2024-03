Nuoto, Sara Curtis vola a Parigi 2024: "Sono felicissima, ancora devo realizzare quello che successo"

Sara Curtis vola a Parigi 2024.

La giovane campionessa saviglianese ha conquistato l'agognato pass olimpico nel corso deli Assoluti UnipolSai di Riccione, in virtù di una prestazione superlativa nei 50 stile libero, durante la quarta mattinata di batterie di qualifica.

Per la portacolori del CSR nuovo record italiano assoluto ed europeo Juniores.

Curtis ha fatto registrare uno straordinario 24"56, abbassando di trentacinque centesimi il primato precedente, appartenuto a Silvia Di Pietro (24"91).

Il tempo limite per i Giochi Olimpici era fissato a 24"6.

Sara Curtis: "Era questo l'obiettivo degli Assoluti, anche se non l'avevo detto a nessuno: un po' per scaramanzia. Sono felicissima, ancora non ci credo. Devo realizzare quello che è successo.