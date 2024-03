A Cuneo i ragazzi della Lega Giovani hanno pulito il Parco Fluviale

Lo scorso sabato, i ragazzi della Lega Giovani di Cuneo hanno dimostrato il loro impegno per l'ambiente partecipando attivamente alla pulizia del Parco Fluviale sponda Ronchi. L'iniziativa è stata un chiaro segnale di preoccupazione per lo stato di abbandono e noncuranza in cui versa questa preziosa area verde della nostra città.



Durante l'operazione di pulizia i ragazzi hanno notato con grande preoccupazione la presenza di rifiuti inquinanti, tra cui un frigorifero abbandonato e altri materiali che sono stati sotterrati. Questa situazione rappresenta una minaccia diretta per la salute dell'ecosistema e per i cittadini.



La Lega Giovani di Cuneo desidera richiamare l'attenzione delle autorità comunali su questa problematica, invitando il comune a intensificare il monitoraggio e adottare misure concrete per preservare e proteggere il nostro amato parco fluviale. È essenziale garantire la salvaguardia di queste aree naturali per le generazioni future.



"Preferiamo anteporre i fatti a tutte le parole al vento, i nostri guanti sporchi ai monumenti imbrattati dai finti ambientalisti" afferma Nicola Perna, coordinatore provinciale Lega Giovani di Cuneo. "Chi ama veramente l'ambiente lo vive e lo difende, come facciamo noi e i cittadini cuneesi che amano la città”.



“Un plauso al gruppo di Cuneo della Lega Giovani per aver dedicato un pomeriggio alla pulizia di un area periferica della città di Cuneo” aggiunge l'Onorevole Gianna Gancia, Eurodeputata Lega “iniziative come queste tuttavia rappresentano un campanello d'allarme perché le amministrazioni comunali dovrebbero intervenire quotidianamente al fine di evitare il degrado urbano di alcune aree e preservare il prezioso patrimonio che è il Parco Fluviale, sono certa che dopo la segnalazione dei giovani della Lega si interverrà ma mi auguro che in futuro si agisca prima di arrivare a tale situazione”.



“L’amore per il proprio territorio é nel DNA di ogni giovane leghista, ovunque ci sarà bisogno la Lega giovani si farà trovare pronta” chiude Matteo Gagliasso consigliere regionale Lega Salvini Premier.