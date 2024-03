La playlist da ascoltare per la Festa della Donna

«Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose portaci delle rose nuove cose e ti diremo ancora un altro sì» canta Fiorella Mannoia in “Quello che le donne non dicono”, un brano scritto da Enrico Ruggeri, che nel 1987 ha vinto il Premio della Critica al Festival di Sanremo. Con il tempo è diventato un vero inno al femminile, ma non è certo l’unico, ieri come oggi.



Per celebrare la Giornata internazionale della donna, abbiamo preparato una playlist ideale, composta da canzoni evergreen, scritte non solo da donne, ma anche da uomini (da sempre ispirati “dall’altra metà del cielo”).



Il primo brano della nostra playlist arriva nuovamente da Sanremo e dai Neri per Caso che conquistarono sei dischi di platino con Le ragazze, scritto da Claudio Mattone. Andando indietro nel tempo (sempre in ambito sanremese) fino al 1991 troviamo una canzone-manifesto: Siamo donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Chi non l’ha mai cantata almeno una volta a squarciagola?



Come avrete cantato decine di volte il ritornello di Non sono una signora, scritta da Ivano Fossati per Loredana Bertè. Un posto speciale in playlist merita Donna, toccante canzone scritta nel 1989 da Enzo Gragnaniello per l’indimenticabile Mia Martini.



A proposito di canzoni a firma maschile non possiamo fare a meno di citare anche Una donna per amico di Lucio Battisti e Donne di Zucchero. Due pezzi che invece ben raccontano la donna di oggi sono Essere una donna di Anna Tatangelo (2005) e Femmina alfa di Baby K (2013).



Negli anni la donna è stata anche ampiamente raccontata dalla musica internazionale. Nella nostra playlist non possono ovviamente mancare dei super-classici come Just Like a Woman di Bob Dylan, Repect di Aretha Franklin, Woman di John Lennon (1980), I’m Every Woman di Whitney Houston e Run the world (Girls) di Beyoncè, una vera e propria marcia per ricordare alle donne chi è a comandare. E non sono assolutamente gli uomini.