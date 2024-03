Questa sera (ore 21) un nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Bianca Lapini, Viola Tonello e Giorgia Faraone

Questa sera alle ore 21 ritorna “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Titolo della 19^ puntata stagionale: “La Pallavolo è Donna”, come omaggio a tutte le donne, in particolare a quelle che praticano e seguono il volley “rosa”.

Come ospite in studio ci sarà la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Bianca Lapini. Due i collegamenti in programma: il primo con il libero della Vbc Trasportipesanti Casalmaggiore Giorgia Faraone e il secondo con la centrale della Futura Giovani Busto Arsizio Viola Tonello.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Ilaria Bonvicini (Futura Busto Arsizio), Jennifer Boldini (Uyba Busto Arsizio), Giuditta Lualdi (Uyba), Stefano Micoli (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Serena Scognamillo (Cuneo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Maja Storck (Pinerolo), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Laura Grigolo (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.