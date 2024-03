Volley femminile A1: Cuneo contro Milano in cerca di conferme

Torna a splendere il sole in casa Cuneo: le biancorosse hanno collezionato una striscia di due vittorie consecutive casalinghe che le ha catapultate a +3 da Bergamo. Le lombarde, attualmente, occupano il penultimo posto in classifica, posizione che sancisce la retrocessione diretta in Serie A2. Anche se, la squadra rossoblù, il 20 marzo, dovrà recuperare la partita di campionato contro Itas Trentino.

Finalmente la classifica sorride alla squadra piemontese. Il cambio di guida tecnica ha dato lo scossone decisivo con coach Micoli che ha portato in dote 5 punti nelle ultime 2 partite, per effetto delle vittorie in casa contro Busto Arsizio (3-1) e Roma (3-2). Mercoledì, al di là delle diverse ambizioni di classifica, contro Roma si è vista tutta la potenza di Cuneo, che si è portata avanti di 2 set, salvo poi concedere il pareggio alle capitoline, per poi successivamente batterle di misura al tiebreak. Una vittoria sicuramente impreziosita dal modo in cui è arrivata: con caparbietà e carattere.

La libero cuneese Serena Scognamillo, giudicata MVP nel vittorioso confronto con Roma, ha analizzato il match che vedrà impegnate le gatte in trasferta in terra lombarda sabato pomeriggio: “Ci affacciamo a questa partita contro Milano con tanta voglia di dare continuità al momento positivo che stiamo vivendo - ha spiegato Scognamillo -. Veniamo da due vittorie, quindi sicuramente c’è voglia di proseguire il percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che giocheremo su un campo difficilissimo, in casa di una delle prime formazioni del campionato, una squadra fatta di tante individualità forti e sicuramente sarà una partita difficile in cui ognuna di noi dovrà dare il tutto per tutto per provare a strappare punti. Abbiamo acquistato nuova fiducia nei nostri mezzi e più consapevolezza, proveremo a fare ‘l’impresa’ ovvero cercare di muovere ancora la classifica anche giocando contro una corazzata”.

Milano al turno scorso ha perso 3-2 il derby contro le corregionali di Casalmaggiore, salutando così il secondo posto. Risultato che è andato appannaggio di Scandicci che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. Alle gatte biancorosse mancano tre partite alla fine del torneo, nell’ordine, contro: Milano, Chieri e Firenze. L’obiettivo è fare quanti più punti possibili per mantenere la categoria e proiettarsi ad affrontare con serenità i playoff di Challenge Cup per il finale di stagione. Contro Milano, all’andata, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, è finita 3-0 per le lombarde. Le meneghine sono attualmente terze in classifica e ambiscono, neanche troppo velatamente, ad un posto di rilievo nella disputa dei playoff scudetto. Fra le tante giocatrici di valore che compongono il roster milanese, su tutte, possiamo annoverare le stelle della Nazionale azzurra: Paola Egonu e Myriam Sylla. Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse.

EX DI GIORNATA

Ex della partita è la trentenne centrale Sonia Candi che nelle stagioni 2019-20 e 2020-21 ha vestito i colori della Bosca San Bernardo Cuneo.

LE AVVERSARIE

La squadra viene fondata a Monza nell’ormai remoto 1981. L’idea è caldeggiata da alcuni educatori che operavano nella chiesa di San Biagio. Le ambizioni iniziali sono: la valorizzazione del settore giovanile e la disputa di campionati a livello regionale. La prima agognata Serie B arriva soltanto nel 2006. Dopo tantissima cadetteria, durata per oltre un decennio, è solo nel 2016-17 che fanno il debutto in massima serie. Nel palmares societario annoverano: una Challenge Cup vinta nella stagione 2018-19 e una Coppa CEV vinta nel 2020-21.

ARBITRO 1: Sergio Jacobacci

ARBITRO 2: Stefano Caretti

VIDEOCHECK: Gianluca FumagalliCOME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20