Volley maschile A3: Savigliano torna al PalaSanGiorgio, sabato sera arriva San Donà

Dopo le grandi emozioni del Palasport Allende, si torna al campionato. È tempo di rush finale per il Monge-Gerbaudo Savigliano che ospita, al PalaSanGiorgio, per la terzultima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca (e penultima in casa), il Personal Time San Donà di Piave.

L’avversario. Sono i veneti a testare le ambizioni dei ragazzi di Simeon, rilanciati dal successo contro Garlasco a fine febbraio, prima delle fatiche della final four di Coppa Italia A3 a Fano. San Donà è oggi la seconda forza del campionato e si presenterà a Cavallermaggiore con la voglia di prendersi un successo che consegnerebbe, di fatto, la matematica certezza del secondo posto, oltre a mantenere vive le flebili speranze di primato. Prima della sosta, i gialloblu hanno superato 3-0 Mirandola, riscattando il ko nel derby contro Motta di Livenza di quattro giorni prima. Decisivi i 16 punti del solito Giannotti, con la nota negativa rappresentata, però, dall’uscita dal campo di Gioele Favaro, infortunato. I ragazzi di coach Moretti sono tra le migliori compagini dell’intera Serie A3 Credem Banca e avranno una motivazione in più per superare Dutto e soci: quella di riscattare il ko patito in casa lo scorso 10 gennaio, che costò l’eliminazione dalla Coppa Italia e, di conseguenza, l’esclusione dalla final four.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu hanno, invece, avuto una settimana per riorganizzare le idee e recuperare dal punto di vista fisico dopo l’impegno di Coppa Italia contro l’OmiFer Palmi, vittoriosa per 3-0. Ora c’è una qualificazione ai playoff da condurre in porto per il secondo anno di fila, come spiega coach Lorenzo Simeon: “L’obiettivo principale ora sarà quello di riassorbire le scorie negative lasciate dal ko contro Palmi per ritrovare quell’adrenalina necessaria per vivere al meglio il rush finale di stagione. Fare bene in Coppa era un obiettivo, ma ora c’è il secondo. Affronteremo una squadra che ha voglia di cullare ancora il sogno primo posto e che vorrà fare bene anche per riscattare il ko patito proprio in Coppa contro di noi, ma noi vogliamo “spingere” in queste ultime tre partite, provando a chiudere nella miglior posizione possibile in zona playoff. Se desideriamo arrivare bene alla post-season, che al momento non è ancora matematicamente certa, dobbiamo riprendere a correre in campionato”.

I precedenti. Nonostante la classifica attuale premi San Donà, che ha maturato 11 punti di vantaggio (ma una partita in più) su Savigliano, il bilancio tra le due squadre parla nettamente il dialetto piemontese. Nelle sei gare disputate fin qui, infatti, ha sempre vinto il Monge-Gerbaudo: tre volte per 3-1 e per altrettante per 3-2, compreso il decisivo successo al tie-break che consentì ai ragazzi di Simeon di vincere in Veneto a gennaio, staccando il pass per la final four di Coppa.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato sabato 9 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Personal Time San Donà di Piave sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Volley Savigliano per l’8 marzo. Anche il Volley Savigliano ha aderito all’iniziativa “Lo sport per l’8 marzo”, promossa dal Comune di Savigliano nel quadro di Marzo Donna 2024, l’insieme di eventi legati all’8 marzo e alla Giornata internazionale della donna. In occasione del match contro San Donà, tutte le donne potranno acquistare il biglietto di ingresso al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore al prezzo ridotto di 5 euro. Un buon modo per festeggiare insieme!

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare!