A Bra un flash mob delle candidate a sostegno di Fogliato per fare rumore contro i femminicidi

Sulla scia della Giornata Internazionale della Donna, alcune candidate delle coalizione a sostegno di Gianni Fogliato hanno organizzato un flash mob di rivendicazione e riflessione.

L’evento, dal titolo “Voce ai diritti”, si è tenuto questa mattina di fronte al murales che Giovanni Botta ha realizzato in memoria di Giulia Cecchettin, in zona strada Crosassa.

Un’occasione per riflettere sui diritti che ancora mancano, per ricordare le donne valorose di ieri e di oggi e per fare rumore insieme contro la piaga sistemica dei femminicidi.