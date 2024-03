Cavallermaggiore, rametti di mimosa nel Maira per dire addio alla giovane Jasmine

Questa mattina, sabato 9 marzo, la comunità di Cavallermaggiore ha voluto salutare la giovane Jasmine Kaur. Aveva solo 16 anni. Ieri, nella Giornata internazionale della donna, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Maira.

Era presente il sindaco Davide Sannazzaro, con rappresentanti delle istituzioni, del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, della scuola, delle associazioni e della Chiesa: “Insieme abbiamo voluto stringerci intorno alla famiglia e ai referenti della comunità indiana di Cavallermaggiore. In tanti di noi la domanda, se abbiamo fatto abbastanza per lei e come possiamo fare di più per stare accanto alle ragazze ed ai ragazzi della nostra città. Infine abbiamo lanciato dei rametti di mimosa nel fiume per augurare buon viaggio a una giovane donna della nostra Comunità”.

La giovane frequentava da pochi mesi il corso di "Pasticceria e panetteria" del Cnos Fap di Savigliano, il centro di formazione professionale dei Salesiani. Era giunta in Italia dall’India per ricongiungersi, insieme alla famiglia, col padre, che da tempo opera in un’azienda agricola e lattiero-casearia di Cavallermaggiore, comune che ospita un’importante comunità indiana Sikh, impegnata in particolare negli allevamenti di bestiame.

Ieri il dirigente, gli insegnanti e i familiari della giovane sono stati ascoltati dalla Procura per capire cosa possa aver portato Jasmeen a compiere un gesto così estremo.

Chi la conosceva non avrebbe riscontrato avvisaglie di alcun malessere particolare, nei comportamenti recenti della ragazza, ma nulla al momento è lasciato al caso e si indaga sulla sfera privata e familiare.





COME CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.