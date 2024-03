Numerosi furti nelle frazioni, i carabinieri di Bra incontrano i residenti: "Segnalate ogni sospetto"

Lunedì 4 marzo si è tenuto un incontro sul tema della sicurezza con il comitato di quartiere San Michele e San Matteo. Presente il comandante della Compagnia braidese dei Carabinieri, il tenente colonnello Lorenzo Repetto, insieme al sindaco Gianni Fogliato e all’assessore Luciano Messa.

Il presidente del comitato di frazione San Michele Gianfranco Bertello spiega: "L’incontro è nato dalla richiesta di diverse famiglie, preoccupate dai diversi furti recentemente avvenuti in zona. Davanti ai circa 150 presenti, i carabinieri hanno fatto presente la situazione: le forze sono limitate e la zona da gestire è molto ampia. Si sono dunque raccomandati di comunicare subito alle forze dell’ordine persone e auto sospette, senza alcuno scrupolo.

Da parte nostra, abbiamo chiesto se fosse possibile aumentare il numero di telecamere presenti: al momento ce ne sono due a San Michele e nessuna a San Matteo. Il Comune, ci hanno risposto, è in fase d’acquisizione di nuove telecamere attraverso un bando, e prevede d’installarne una a San Matteo, secondo un piano organico che riguarda tutta la città".

"E' stato un momento positivo per condividere le proprie preoccupazioni e per tranquillizzare i frazionisti. Bisogna ricordare che in merito ai furti ci si concentra su quelli avvenuti, ma non sulle operazioni di controllo andate a buon fine", conclude Bertello.

"Si è trattato di un bell’incontro, su una tematica importante, utile per tutti, per i carabinieri, per l’Amministrazione e per i partecipanti" aggiunge Fogliato. "Ringrazio Repetto per la sua collaborazione e disponibilità su vari fronti. Confermo che abbiamo già messo in bilancio l’acquisizione di nuove telecamere, e la prima sarà collocata a San Matteo. Con l’avanzo di Amministrazione proseguiremo con il piano di rinforzo della videosorveglianza. La sicurezza rimane una nostra priorità".