Scontro fra due auto sulla provinciale 663 a Saluzzo: un mezzo nel fosso

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate sulla provinciale 663 a Saluzzo. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 di sabato 9 marzo all'altezza dell'agriturismo Gallina Bianca.

In seguito allo scontro uno dei due mezzi è finito di taglio nel fosso adiacente alla carreggiata. Il conducente, cosciente, è rimasto incastrato nell'auto. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo.

Sul posto anche l'emergenza sanitaria.

Non ci sarebbero feriti in gravi condizioni.