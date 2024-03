Federmanager Cuneo al fianco dei dirigenti d’azienda della Granda, D’Alessandro: "470 iscritti e attività in crescita"

Dal nazionale al locale. Dagli impegni che riguardano il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di categoria – l’attività dei tavoli con Confindustria è già partita, in un anno nel quale arriveranno alla scadenza del mandato i rispettivi presidenti Carlo Bonomi e Stefano Cuzzilla – a quelli che interessano l’attività sindacale dell’associazione, che sul territorio va consolidando la propria presenza, assicurando vicinanza, sostegno e una serie di importanti servizi a una platea oggi composta da circa 470 iscritti su un totale di 1.300 dirigenti d’aziende industriali presenti in tutta la provincia.

Sono mesi intensi quelli che caratterizzano l’avvio d’anno di Federmanager Cuneo sotto la guida del suo presidente Fulvio D’Alessandro. Saviglianese, 64 anni, maestro del lavoro, dirigente tecnico dopo 43 anni in pensione con la passione per il tiro a segno di precisione (è tecnico sportivo federale UITS) e alle spalle un quarto di secolo trascorso ai vertici di una nota industria albese.

D’Alessandro guida il sodalizio dal 2022, quando subentrò al suo predecessore per venire confermato nell’incarico l’anno seguente, superando così i quindici anni di presenza negli organismi direttivi del sodalizio, di cui è stato anche Consigliere nazionale. "Quella del dirigente d’azienda – spiega – è spesso una figura messa in discussione da dinamiche aziendali attente più al contenimento dei presunti costi che a una corretta pianificazione strategica in prospettiva. Per questo una specifica rappresentanza sul territorio, al fianco dei dirigenti e dei quadri apicali, è fondamentale per la tutela della categoria. Personalmente auspico in una maggiore considerazione verso una categoria di professionisti con notevoli e differenziate esperienze industriali, strategiche, commerciali in Italia e all'estero. Anche i nostri pensionati, chiamati a pagare molto e per decenni in termini di contribuzione, sono stati nuovamente vessati da politiche volte a mortificare il ceto medio con una perequazione iniqua e non giustificata. Federmanager e CIDA si sono attivate su questo tema e le azioni legali sono conseguenti".

Federmanager Cuneo si è lasciata alle spalle un 2023 di positivi risultati sui diversi fronti che la vedono coinvolta. "Siamo una federazione molto attiva impegnata principalmente a fornire servizi ai nostri associati – spiega D’Alessandro –. Nel farlo ci confrontiamo con le aziende del territorio e con la loro rappresentanza in Confindustria. Spiace soltanto che nonostante l'azione costante di proselitismo e l'impegno nella comunicazione delle nostre attività spesso il dirigente in servizio si avvicina a noi solo nel momento del "licenziamento in tronco" o della conciliazione in "sede protetta" chiedendo allora tutela, sostegno, disponibilità, attenzione esclusiva... Questo dimenticando o non sapendo che l'adesione a Federmanager Cuneo permette di avere tutta una serie di servizi non solo di carattere sindacale, ma finalizzati alla previdenza (Previndai - Epaca) alle assicurazioni sanitarie (Fasi - Assidai) e consulenze di carattere contrattuale e associativo. Sosteniamo una platea di dirigenti in pensione molto estesa e affezionata alla nostra territoriale. Auspichiamo in un incremento di associati dirigenti in servizio che, specie in questo complesso contesto economico e industriale, necessitano di un attento supporto formativo e informativo, di servizi e consulenze espressamente finalizzate... senza dimenticare il nostro impegno nel rinnovo del nuovo CCNL specie a favore dei dirigenti in servizio. Da parte nostra – conclude D’Alessandro – abbiamo chiuso un 2023 particolarmente positivo con iniziative molto apprezzate dai nostri iscritti, forte impegno nella comunicazione, moltissime pratiche gestite (Fasi - Assidai - IWS - Previndai), coinvolgimento attivo in ambito federativo regionale e nazionale, equilibrio economico seppur condizionato dall'aumento dei costi generali. Quest'anno la nostra Assemblea verrà organizzata ad ottobre, ma già stiamo lavorando su alcuni eventi specifici e di estremo interesse per i nostri associati. Tra non molto raggiungeremo gli 80 anni di attività di Federmanager Cuneo. Per questo e con il supporto di tutto il Consiglio direttivo che ringrazio abbiamo ipotizzato di lavorare su una specifica pubblicazione, una monografia aggiornata in grado di coniugare storia, attività, servizi, prospettive avvalendoci di documenti e cimeli di grande interesse, ma anche di preziose informazioni e storie di chi ha vissuto e vive la nostra Federazione con senso di appartenenza, dedizione, passione, etica".

Federmanager Cuneo ha sede in via Vittorio Bersezio 9 a Cuneo, tel. 0171/455.699, mail segreteria.cuneo@federmanager.it, web https://cuneo.federmanager.it/.