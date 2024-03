Giochi: il Re di Denari nella lettura dei tarocchi

La carta del Re di Denari, ha un suo significato nel mondo dei tarocchi. Vediamo insieme questa figura soprattutto quando viene associata ad un'altra carta. Accedi su My Stake ed effettua il login, troverai in regalo tutte le offerte dei bookmakers da usufruire all'interno della piattaforma come quote, pronostici, statistiche e bonus.

Le carte

Le carte si possono leggere anche con un mazzo diverso dai tradizionali tarocchi. Infatti, possiamo utilizzare un semplice mazzo di carte da 40 tipo le piacentine, le napoletane o le siciliane per eseguire una lettura a nostro piacere. In questo articolo parliamo della carta delche spesso viene chiamata anche la "matta" nel gioco del del sette e mezzo. Per fare una lettura come quella deibasta anche soltanto capovolgere le carte e si hanno delle risposte diverse da quelle interpretate nel dritto. Ma comunque la carta del Re di Denari indica più che altro ricchezza, potere spesso definito nei panni di un uomo. Nello stesso tempo questa carta può descrivere anche un trionfo nelle nostre risposte, ma bisogna semprel'altra carta che esce a fianco per poi dare una lettura concreta.

Il significato

Nonostante tutto, il significato delche esprime per l'appunto il potere o la ricchezza si interpreta anche a livello di spirito e d’animo e non solo materiale. Dunque in questo caso potrebbe voler descrivere anche una persona ricca di cuore, generosa e altruista. Inoltre se la carta del re di denari è nel verso del dritto si riferisce alla propria personalità è è, raffigura una persona piuttosto matura come età e che per raggiungere i propri obiettivi occorre pazienza. A volte, questa carta può significare anche un parente, un amico ed ha un'. Una carta che comunque descrive fermezza di carattere e fiducia in se stessi. Se invece il re di denari esce al rovescio, il suo significato prende forma contraria, indicando una persona venale, egoista ed interessata ai soldi. Infatti si parla di un individuo inaffidabile e

Il re di denari e le altre carte

Sulle domande riguardo all’amore, il re di denari, si raffigura come un uomo, ma dipende sempre che carta ha accanto. Per una persona sola, potrebbe significare l'arrivo di una nuova storia, di un compagno. In caso contrario, se siamo sposati o fidanzati, questa cartaesprime invece delle novità in arrivo. Se siamo una coppia in crisi, questa figura nella lettura deispesso consiglia di confrontarsi e comunicare in modo da mettere a posto la situazione. Insomma il re di denari ha molti significati, dipende dalle domande che facciamo alle carte e soprattutto cosa cerchiamo. Se il re di denari ad esempio esce accanto ad un 4 di spade sta a sgnficare una chiusura con quella persona, mentre se esce accanto ad un 4 di denari

Le carte affiancate al re di denari

Vediamo qualche esempio, il re di denari vicino alla regina indica coppia, accanto invece alla carta dell'asso di Spade dispiaceri. Un altro esempio che possiamo fare è se ilesce vicino alla carta del fante, vuol dre che ci sono due persone sesso maschile, se è al fianco dell'asso di bastoni indica sesso. Nellela lettura è facilissima, inoltre, se dovesse essere accanto al due di bastoni il suo significato è un viaggio, invece se è accanto al 7 di denari è pianto, lacrime che si fanno per qualcuno o per una situazione. Tanti sono i suoi significati, bisogna imparare a leggere le stesure così puoi avere delle ottimealle tue domande.