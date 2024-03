Pavimento di casa, come orientarsi in fase di scelta

La decisione sulla tipologia di pavimento che si adegua alla perfezione al proprio ambiente domestico non è così banale come si potrebbe pensare e non è chiaramente neanche una scelta immediata. Ci sono diversi aspetti che devono essere presi in considerazione e non si può pensare unicamente che l’estetica possa rappresentare la stella polare in fase decisionale.

Affidarsi a dei professionisti per scegliere la soluzione migliore

È chiaro che se non avete un gran livello di competenze in questo ambito, la cosa migliore da fare, quando c’è l’intenzione di rifare la pavimentazione della propria abitazione, è quella di affidarsi a dei professionisti del settore, come si può apprezzare su Bricoflor.it, in grado di dispensare i migliori casi in base alla situazione in concreto che si trovano di fronte.

È chiaro che la scelta ideale è sempre quella che viene fatta avendo in mano diversi preventivi. Solo in questo modo si potrà prendere la decisione migliore per un elemento che fa la differenza all’interno del proprio arredamento come il pavimento. È l’elemento che va forse a incidere maggiormente sia sull’atmosfera che sul carattere del proprio spazio domestico e, di conseguenza, la sua scelta non deve essere mai fatta a casaccio, quanto piuttosto seguendo le indicazioni e i consigli di esperti del settore.

Non va valutata solo l’estetica

È inevitabile pensare che l’estetica conta tantissimo in fase di scelta del pavimento per la propria abitazione. Il problema è che tante persone sono fermamente convinte che questo sia l’unico aspetto da considerare in fase di scelta. In realtà, l’estetica è solo uno dei numerosi fattori che vanno valutati a fondo prima di prendere una decisione.

Il primo passo è quello di comprendere quale debba essere la stanza dove si deve rifare la pavimentazione. In base all’ambiente, è chiaro che si prenderà una certa scelta o meno. Ad esempio, un pavimento bianco oppure chiaro può senz’altro aumentare la luminosità di un ambiente poco illuminato. Discorso diverso, invece, in altre stanze come la cucina piuttosto che il bagno. Un pavimento scuro, al contrario, può essere più utile quando si tratta di dare nuove proporzioni a un ambiente particolarmente grande.

In riferimento alla scelta dei materiali, va messo in evidenza come le prestazioni fanno sempre la differenza. Un pavimento in laminato oppure un pavimento realizzato in grés porcellanato, infatti, sono una soluzione che si adegua alla perfezione in ambienti di servizio, piuttosto che in stanze che prevedono la presenza anche di animali, ad esempio.

Un altro aspetto che merita un certo approfondimento è certamente legato al tipo di manutenzione di cui un pavimento ha bisogno. Pulire e lavare un pavimento in resina è chiaramente un’operazione molto differente rispetto alla sistemazione di un parquet. Insomma, ogni pavimento ha le sue peculiarità, anche in riferimento alle attività di manutenzione. Importante anche tenere a mente quello che sarà l’effetto finale dal punto di vista estetico che si ha intenzione di raggiungere, tenendo conto dell’impatto che il pavimento può avere in un ambiente interno alla casa.

Le tendenze principali

Una delle soluzioni che non sembra passare mai di moda è certamente il parquet. Si tratta di un materiale che comporta sempre una sensazione di eleganza e trasmette calore, a maggiore ragione quando si scelgono delle tonalità decisamente morbide. Una soluzione perfetta quando si vuole rendere una casa decisamente accogliente, indipendentemente da quelle che sono le sue dimensioni.

Tra le altre tendenze, troviamo certamente delle soluzioni che tentano di riprodurre uno stile parquet, ma presentano un livello di resistenza senz’altro più alto. Ad esempio, pensiamo a quei pavimenti effetto legno, che vengono creati in laminato, piuttosto che in materiali come il pvc oppure il grés porcellanato.