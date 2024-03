A Manta torna la rassegna "Inscena": teatro, musica e spettacolo a Santa Maria del Monastero

Torna a Manta la rassegna di teatro, musica e spettacolo ‘Inscena’ organizzata dal Comune con Acb Eventi e la Compagnia teatrale Primoatto.

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 16 marzo alle 20,30, prende il via la seconda edizione che si terrà in Santa Maria del Monastero (via Rivoira 11/7).

Ad inaugurare la rassegna saranno Mario Bois, Corrado Vallerotti ed Enzo Fornione con un reading musicale tratto dal monologo ‘Novecento’ di Alessandro Baricco.

La pièce debuttò al festival di Asti, interpretata da Eugenio Allegri e si trasformò nel film “La leggenda del pianista sull'oceano” ad opera del regista Tornatore nel 1998.

Bois e Vallerotti, attori della Compagnia Primoatto, daranno voce ai protagonisti e, accompagnati al pianoforte dal maestro Fornione, condurranno per mano lo spettatore negli anni ‘30 in un mondo di jazz e di ‘onde’.

La seconda edizione di ‘Inscena’ fortemente voluta dall’amministrazione mantese che conferma i gemellaggi con le altre due realtà: Acb Eventi e la Compagnia teatrale Primoatto.

Manuela Culasso, assessore alla Cultura del Comune di Manta: “È importante proseguire nel solco tracciato lo scorso anno continuando a proporre eventi culturali all’interno di Santa Maria del Monastero. Bisogna dire che tutti gli artisti che si sono esibiti nel 2023 hanno apprezzato la cornice d’eccezione in cui hanno avuto la possibilità di esprimersi, definendola un luogo dalla bellezza unica, in cui s’instaura fin da subito un rapporto magico con il pubblico”.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono previsti sabato 20 aprile con ‘La chitarra acustica reinventa i Capricci’, un concerto-conferenza con Luca Allievi, Mariano Gallizio e Diego Ponzo e venerdì 10 maggio con ‘Chloe’ che vede in scena la Compagnia Teatro prosa Saluzzo con una commedia teatrale.

Biglietto 8 euro adulti e 5 euro per i bambini e ragazzi fino a 10 anni.

Prenotazioni su WhatsApp al numero 351-9038507.