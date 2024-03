Domani ultimo giorno per vedere "L'altra metà la donna nell'arte" a Casa Francotto

BUSCA -

Domani 10 marzo ultimo giorno di apertura (10-12 - 14,30-18,30) della mostra L'ALTRA META' LA DONNA NELL'ARTE a Casa Francotto. Per l'occasione si terrà nel pomeriggio un evento straordinario dal titolo Ri-tratti di circo, movimento, sensibilità, forza, elasticità. Il profondo incontro tra l'arte e i colori del circo con la direzione e la partecipazione di Maria Grazia Ielapi. Gli interpreti e artisti saranno: Ielapi Maria Grazia, Paolo Cuntuliano, Alice Ercole, Chiara Febbraiola, la Compagnia “Nous-même” Up scuola di circo. Per gli appassionati sono ancora disponibili alcuni annulli filatelici dell'otto marzo che hanno storicizzato l'evento espositivo.